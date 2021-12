Winterturnier: U 18 startet gegen Russland

Der letzte Termin des Jahres hat für die deutsche U 18-Nationalmannschaft schon Tradition: Das Winterturnier in Israel ist sportlich und kulturell stets bedeutsam für den DFB-Nachwuchs. Heute (ab 11 Uhr) geht es in Shefayim mit dem Spiel gegen Russland los, am Mittwoch (ab 19 Uhr) geht es in Netanya gegen Israel, ehe das Turnier am Freitag (ab 11 Uhr) erneut in Shefayim gegen die Auswahl der Vereinigten Arabischen beendet wird.

Die deutsche Startelf: 1 Backhaus - 3 Zehnter, 4 Quarshie, 5 Kaizer, 2 Tolba - 8 Tohumcu, 6 Wäschenbach - 11 Maqkaj, 10 Loune, 7 Niehoff - 9 Labes.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Reise nach Israel antreten konnten", sagt DFB-Trainer Guido Streichsbier, der 24 Spieler mit nach Israel genommen hat. "Im ersten Spiel erwartet uns mit Russland ein vor allem körperlich starker Gegner. Unsere Mannschaft ist in dieser Besetzung das erste Mal auf Länderspielreise. Dementsprechend erhoffe ich mir neue Eindrücke von neuen Jungs - und erwarte von denjenigen, die bereits für die U 18 aufgelaufen sind, dass sie vorangehen. Wir wollen unsere Prinzipien bestmöglich umsetzen und mit einem Sieg in das Winterturnier starten."

Nach dem Jahresabschluss im Nahen Osten geht es für die U 18 vom 20. bis 30. März 2022 mit dem nächsten Lehrgang weiter. Dann misst sich der DFB-Nachwuchs am 24. und 27. März gleich zweimal mit den Altersgenossen aus Frankreich.