Ebenfalls neu am Hardtwald: der Österreicher Markus Pink

Wintertransfers: Von Torjägern und Nationalspielern

Mit dem 21. Spieltag nimmt die 3. Liga am Wochenende ihren Spielbetrieb nach der kurzen Winterpause wieder auf. Eröffnet wird der Restart am Freitag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) mit dem Duell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Rot-Weiss Essen. Einige Klubs nehmen den Saisonendspurt mit teilweise veränderten Kadern in Angriff. Wintertransfers sollen helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.

Mit der Erfahrung von 120 Einsätzen in der Bundesliga (29 Tore und 14 Vorlagen) und 121 Begegnungen in der 2. Bundesliga (35 Treffer und 16 Assists) soll der routinierte Angreifer Daniel Ginczek (32) den MSV Duisburg zum Klassenverbleib führen. Derzeit fehlen den "Zebras" vier Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz.

"Als sich herauskristallisiert hat, dass die Chance besteht, Daniel zu verpflichten, mussten wir nicht lange überlegen", sagt Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung und Strategie beim MSV. "Wir hatten tolle Gespräche, Daniel kennt unsere aktuelle Situation aus seinen früheren Stationen und hat sich ganz bewusst dazu entschieden, zu uns zu kommen. Er ist nicht nur ein sehr kompletter Stürmer mit der Wucht und Durchschlagskraft, die wir benötigen, sondern auch eine Führungspersönlichkeit."

Boyds Bilanz: 47 Treffer in 98 Drittligaspielen

Auch der SV Waldhof Mannheim, der unmittelbar über dem Strich überwinterte, hat für die Offensive noch einmal nachgelegt. Neben Kevin Goden (24/bisher 1. FC Düren), mit zwölf Treffern Führender in der Torschützenliste der Regionalliga West, wurde auch Terrence Boyd (32) vom "Erzrivalen" 1. FC Kaiserslautern aus der 2. Bundesliga verpflichtet. Der in Bremen geborene 14-fache US-Nationalspieler kommt nach bislang 98 Einsätzen in der 3. Liga (für den FCK und den Halleschen FC) auf die beeindruckende Bilanz von 47 Treffern und 18 Torvorlagen.

Aus der oberen Tabellenhälfte war bislang besonders der SV Sandhausen aktiv. Neben dem litauischen Nationalspieler Edvinas Girdvainis (FK Kauno Zalgiris/Litauen) sind auch die Österreicher Patrick Greil (Rapid Wien/Österreich) und Markus Pink (Shanghai Port FC/China) neu im Kader. Der SC Verl musste mit Kapitän Mael Corboz (zu Arminia Bielefeld) und Oliver Batista Meier (war von Dynamo Dresden ausgeliehen) zwei Leistungsträger ziehen lassen, verpflichtete bislang Marco Mannhardt vom FV Illertissen aus der Regionalliga Bayern. Bis zum 1. Februar haben die Klubs noch die Möglichkeit, weitere Kaderveränderungen vorzunehmen. Die DFB.de-Übersicht mit den bisherigen Wintertransfers.

FC Erzgebirge Aue

Trainer: Pavel Dotchev, geb. 28. September 1965, (wie bisher /seit 7. Dezember 2022)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Arminia Bielefeld

Trainer: Michél Kniat, geb. 18. November 1985, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Mael Corboz (SC Verl), Monju Momuluh (Hannover 96, ist ausgeliehen)

Abgänge: keine

Borussia Dortmund U 23

Trainer: Jan Zimmermann, geb. 5. Oktober 1979, (wie bisher/seit 8. Februar 2023)

Zugänge: Antonis Aidonis (vereinslos, zuvor Aris Thessaloniki/Griechenland)

Abgänge: keine

SG Dynamo Dresden

Trainer: Markus Anfang, geb. 12. Juni 1974, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Oliver Batista Meier (SC Verl, war verliehen)

Abgänge: Jongmin Seo (FK Haugesund)

MSV Duisburg

Trainer: Boris Schommers, geb. 19. Januar 1979, (wie bisher/seit 9. Oktober 2023)

Zugänge: Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Engin (Volos NPS/Griechenland), Batuhan Yavuz (eigene U 19)

Abgänge: keine

Rot-Weiss Essen

Trainer: Christoph Dabrowski, geb. 1. Juli 1978, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SC Freiburg U 23

Trainer: Thomas Stamm, geb. 19. Februar 1983, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Johannes Wurtz (FC Honka/Finnland)

Abgänge: Davino Knappe (Fortuna Düsseldorf U 23, ist verliehen), Laurin Mack (Studium in den USA), Andreas Vaher (Ziel unbekannt)

Hallescher FC

Trainer: Sreto Ristic, geb. 7. Februar 1976, (wie bisher/seit 12. Februar 2023)

Zugänge: Brian Behrendt (Eintracht Braunschweig), Tarsis Bonga (TSV 1860 München), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg, ist ausgeliehen)

Abgänge: Luca Bendel (FC Eilenburg), Matthew Meier (Holstein Kiel U 23)

FC Ingolstadt 04

Trainer: Michael Köllner, geb. 29. Dezember 1969, (wie bisher/seit 6. April 2023)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

FC Viktoria Köln

Trainer: Olaf Janßen, geb. 8. Oktober 1966, (wie bisher/seit 1. Februar 2021)

Zugänge: Kevin Lankford (Orange County SC/USA, war verliehen)

Abgänge: Florian Heister (Alemannia Aachen), Valdrin Mustafa (SSV Jahn Regensburg)

VfB Lübeck

Trainer: Florian Schnorrenberg, geb. 16. April 1977, (zuvor Scout beim 1. FC Union Berlin/seit 28. Dezember 2023) für Lukas Pfeiffer (nach dem 18. Spieltag freigestellt)

Zugänge: Yannic Stein (1. FC Union Berlin, ist ausgeliehen)

Abgänge: Florian Kirschke (Karriere beendet)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Rüdiger Rehm, geb. 22. November 1978, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Terrence Boyd (1. FC Kaiserslautern), Kevin Goden (1. FC Düren)

Abgänge: keine

TSV 1860 München

Trainer: Argirios Giannikis, geb. 9. Juli 1980, (zuvor AEK Athen/seit 10. Januar 2024) für Maurizio Jacobacci (nach dem 17. Spieltag freigestellt)

Zugänge: keine

Abgänge: Tarsis Bonga (Hallescher FC)

SC Preußen Münster

Trainer: Sascha Hildmann, geb. 7. April 1972, (wie bisher/seit 27. Dezember 2019)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SSV Jahn Regensburg

Trainer: Joe Enochs, geb. 1. September 1971, (wie bisher/seit 10. Mai 2023)

Zugänge: Max Meyer (eigene U 19), Erik Tallig (vereinslos, zuvor TSV 1860 München), Valdrin Mustafa (FC Viktoria Köln)

Abgänge: keine

1. FC Saarbrücken

Trainer: Rüdiger Ziehl, geb. 26. Oktober 1977, (wie bisher/seit 11. Oktober 2022)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SV Sandhausen

Trainer: Jens Keller, geb. 24. November 1970, (wie bisher/seit 23. Oktober 2023)

Zugänge: Edvinas Girdvainis (FK Kauno Zalgiris/Litauen), Patrick Greil (Rapid Wien/Österreich), Markus Pink (Shanghai Port FC/China)

Abgänge: keine

SSV Ulm 1846 Fußball

Trainer: Thomas Wörle, geb. 11. Februar 1982, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Thomas Kastanaras (VfB Stuttgart, ist ausgeliehen), Philipp Strompf (Västerås SK/Schweden)

Abgänge: Lenn Jastremski (FC Bayern München U 23, war ausgeliehen; an Grazer AK/Österreich weiterverliehen), Dennis De Sousa Oelsner (Stuttgarter Kickers)

SpVgg Unterhaching

Trainer: Marc Unterberger, geb. 18. Dezember 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: keine

Abgänge: keine

SC Verl

Trainer: Alexander Ende, geb. 19. September 1979, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Marco Mannhardt (FV Illertissen)

Abgänge: Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden, war ausgeliehen), Mael Corboz (Arminia Bielefeld)

Stand: 16. Januar 2024

[mspw]