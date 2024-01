Wintertransfers: Schlusslicht Duisburg holt gleich fünf Neue

Für den MSV Duisburg steht gleich zum Auftakt nach der Winterpause in der Google Pixel Frauen-Bundesliga eine richtungweisende Partie auf dem Programm. Im Rahmen des 11. Spieltages, mit dem zunächst die Hinrunde der laufenden Saison 2023/2024 abgeschlossen wird, empfängt das noch sieglose Schlusslicht am Sonntag (ab 18.30 Uhr, live bei DAZN und MagentaSport) den Aufsteiger und direkten Konkurrenten 1. FC Nürnberg. Mit dem ersten Dreier wollen die "Zebras" zumindest nach Punkten zum "Club" aufschließen.

Um nicht nur die Chancen auf den ersten Saisonsieg, sondern auch auf den erneuten Klassenverbleib zu verbessern, war der MSV im Winter eifriger als alle anderen Klubs auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtete gleich fünf neue Spielerinnen. Angreiferin Lisa Josten kam vom Ligakonkurrenten SV Werder Bremen. Außerdem tragen Mittelfeldspielerin Jana Radosavljević (vereinslos, zuvor Fenerbahçe/Türkei), Stürmerin Taryn Ries (IK Uppsala Fotbol/Schweden) sowie die beiden Abwehrspielerinnen Ingibjörg Sigurðardóttir (Vålerenga Fotball/Norwegen) und Haley Thomas (ÍBV Vestmannaeyjar/Island) ab sofort das Trikot mit den markanten Zebrastreifen.

Während der MSV gleichzeitig auch vier Abgänge zu verzeichnen hatte, hielten sich bei anderen Teams die Kaderveränderungen während der laufenden Wintertransferperiode eher in Grenzen, auch wenn nur die TSG Hoffenheim bislang komplett auf Zugänge verzichtete. Immerhin je drei Winterzugänge nahmen Duisburgs Auftaktgegner 1. FC Nürnberg und der SC Freiburg unter Vertrag. Noch bis zum 1. Februar sind Neuverpflichtungen möglich.

FC Bayern ohne Magull und Rall

Die wohl "prominentesten" Transfers gab es beim aktuellen Deutschen Meister und Tabellenzweiten FC Bayern München, der am Samstag (ab 14 Uhr, live auf sportstudio.de sowie auf DAZN und MagentaSport) die viertplatzierte TSG Hoffenheim zum Topspiel empfängt. Nationalspielerin Lina Magull, die 2018 vom SC Freiburg nach München gewechselt war und zweimal als Kapitänin mit dem FCB den Meistertitel gewann (2021 und 2023), schloss sich auf eigenen Wunsch dem italienischen Spitzenklub Inter Mailand an. "Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben", so Magull bei ihrem Abschied. "Ich hatte mir schon als Kind gewünscht, für diesen Verein spielen zu können. Ich bin sehr stolz und dankbar, das erreicht zu haben." Mit Maximiliane Rall, die künftig für die Chicago Red Stars in der US-amerikanischen National Women's Soccer League spielen wird, verließ noch in dieser Woche eine weitere Nationalspielerin die bayerische Landeshauptstadt.

Als Verstärkung für die Defensive läuft dagegen ab sofort die 143-malige schwedische Nationalspielerin, dreimalige WM-Dritte und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Linda Sembrant für Bayern München auf. Die 36 Jahre alte Innenverteidigerin kommt auf Leihbasis vom amtierenden italienischen Supercup-Sieger Juventus Turin. Der Vertrag läuft bis zum Ende dieser Saison. Damit reagierte der Titelverteidiger auch auf den längerfristigen Ausfall von Sembrants schwedischer Teamkollegin Magdalena Eriksson, die nach einem Mittelfußbruch vorerst noch pausieren muss.

Verteidigerin "Feli" Rauch verlässt VfL Wolfsburg

Tabellenführer und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg, der am Montag (ab 19.30 Uhr, live bei Sport1, DAZN und MagentaSport) bei der SGS Essen in die zweite Halbserie startet, muss künftig auf Nationalverteidigerin Felicitas Rauch verzichten. Die 27-Jährige schließt sich North Carolina Courage an, kickt damit ab sofort ebenso wie "Maxi" Rall auch in der höchsten Frauen-Spielklasse der USA. Rauch war im Sommer 2019 vom 1. FFC Turbine Potsdam nach Wolfsburg gewechselt, bei den VfL-Frauen war sie von Beginn an Stammspielerin. Zweimal gewann die gebürtige Niedersächsin mit dem VfL die Deutsche Meisterschaft und viermal den DFB-Pokal. "Der Verein fühlte sich für mich von Tag eins wie ein Zuhause an", erklärte "Feli" Rauch bei ihrem Abschied.

Im Gegenzug sicherte sich der VfL Wolfsburg die Dienste von Diana Nemeth, die ebenfalls als Linksverteidigerin eingesetzt werden kann. Die 19 Jahre alte Ungarin kommt von Ferencvaros Budapest und hat einen bis zum 30. Juni 2027 datierten Vertrag unterzeichnet. Die zwölfmalige Nationalspielerin Ungarns soll bei den "Wölfinnen" zunächst über Einsätze für die U 20 in der 2. Frauen-Bundesliga an höhere Aufgaben herangeführt werden. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Ligastart in der Google Pixel Frauen-Bundesliga.

SV Werder Bremen

Trainer: Thomas Horsch, geb. 20. Oktober 1968 (wie bisher/seit 1. April 2021)

Zugänge: Mathilde Janzen (TSG Hoffenheim)

Abgänge: Lisa Josten (MSV Duisburg)

MSV Duisburg

Trainer: Thomas Gerstner, geb. 6. November 1966, (wie bisher/seit 11. April 2023)

Zugänge: Lisa Josten (SV Werder Bremen), Jana Radosavljević (vereinslos, zuvor Fenerbahçe/Türkei), Taryn Ries (IK Uppsala Fotbol/Schweden), Ingibjörg Sigurðardóttir (Vålerenga Fotball/Norwegen), Haley Thomas (ÍBV Vestmannaeyjar/Island)

Abgänge: Emilie Henriksen (Odense Boldklub Q/Dänemark), Brooke Denesik, Julia Kappenberger, Kaitlyn Parcell (alle Ziel unbekannt)

SGS Essen

Trainer: Markus Högner, geb. 26. April 1967, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Lena Göppel (ULM Warhawks/USA)

Abgänge: Maria Edwards (Ziel unbekannt)

Eintracht Frankfurt

Trainer: Niko Arnautis, geb. 1. April 1980, (wie bisher/seit 14. Oktober 2022)

Zugänge: Remina Chiba (JEF United Chiba Ladies/Japan)

Abgänge: Leticia Santos (Corinthians São Paulo/Brasilien), Carlotta Wamser (1. FC Köln, ist verliehen)

SC Freiburg

Trainer: Theresa Merk, geb. 25. Oktober 1989, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Eileen Campbell (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/ Österreich), Leela Egli (FC Zürich/Schweiz), Annie Karich (Santa Clara Broncos/USA)

Abgänge: keine

TSG Hoffenheim

Trainer: Stephan Lerch, geb. 10. August 1984, (wie bisher/seit 13. März 2023)

Zugänge: keine

Abgänge: Mathilde Janzen (SV Werder Bremen)

1. FC Köln

Trainer: Daniel Weber, geb. 15. Mai 1973, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Sara Agrež (VfL Wolfsburg), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt, ist ausgeliehen)

Abgänge: keine

RB Leipzig

Trainer: Saban Uzun, geb. 14. Mai 1997, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Lara Marti (Bayer 04 Leverkusen)

Abgänge: keine

Bayer 04 Leverkusen

Trainer: Robert de Pauw, geb. 24. Juli 1991, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Julie Jorde (Lyn Fotball/Norwegen)

Abgänge: Amira Arfaoui (1. FC Nürnberg), Lara Marti (RB Leipzig), Eva van Deursen (SD Eibar/Spanien), Mia Eickmann (Borussia Mönchengladbach)

FC Bayern München

Trainer: Alexander Straus, geb. 20. Oktober 1975, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Ana María Guzmán (Deportivo Pereira/Kolumbien), Linda Sembrant (Juventus Turin/Italien, ist ausgeliehen)

Abgänge: Lina Magull (Inter Mailand/Italien), Maximiliane Rall (Chicago Red Stars/USA)

1. FC Nürnberg

Trainer: Thomas Oostendorp, geb. 26. Januar 1993, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Amira Arfaoui (Bayer 04 Leverkusen), Dana Leskinen (Åland United/Finnland), Selma Sól Magnúsdóttir (Rosenborg BK/Norwegen)

Abgänge: Katja Pöschl (Ziel unbekannt)

VfL Wolfsburg

Trainer: Tommy Stroot, geb. 24. Dezember 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Diána Németh (Ferencváros Budapest/Ungarn)

Abgänge: Sara Agrež (1. FC Köln), Felicitas Rauch (North Carolina Courage/USA)

Stand: 23. Januar

[mspw]