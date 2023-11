Winners Osawe (2.v.l.): "Es ist einfach nur toll in dieser Mannschaft"

Winners Osawe (r.): "'Mentalitätsmonster' - so beschreiben mich viele auf dem Platz"

Winners Osawe: "Wir haben bewiesen, was ein Team ist"

Der Tag des WM-Finales rückt näher: Am Samstag (ab 13 Uhr MEZ, live bei RTL, FIFA+, Sky Sport News, skysport.de und in der Sky Sport App sowie im DFB.de-Liveticker) spielen die deutschen U 17-Junioren in Surakarta gegen Frankreich um den Titel. Mittelfeldspieler Winners Osawe von RB Leipzig spricht im DFB.de-Interview über die Neuauflage des EM-Finales 2023 und seine persönlichen Erfahrungen.

DFB.de: Wie fühlst du dich heute körperlich und mental?

Winners Osawe: Ich fühle mich gut. Die Beine sind immer noch etwas schwer vom Spiel, aber wir haben eine gute Regeneration, deswegen wird es von Tag zu Tag immer besser.

DFB.de: Stichwort Regeneration. Was genau macht ihr da?

Osawe: Wir haben alle Möglichkeiten. Wir haben hier Physiotherapie, wir gehen auch aufs Rad, wir haben immer Wechselbäder. Wir sind hier top ausgestattet.

DFB.de: Lass uns ein bisschen vorausschauen auf das WM-Finale gegen Frankreich...

Osawe: Ja, das ist schon verrückt. Wir spielen wieder gegen Frankreich. Den Gegner kennen wir schon. Das ist jetzt, glaube ich, unser drittes Duell. Aber wir sind, denke ich, gut vorbereitet. Wir wissen ja, wie sie spielen werden. Wir werden am Freitag das Abschlusstraining haben, dann werden wir uns bestmöglich auf den Gegner vorbereiten.

DFB.de: Wie ist deine Rolle in der Mannschaft?

Osawe: Wir haben von den Trainern alle einen Hashtag bekommen. Ich habe #Mentalitätsmonster. So beschreiben mich viele auf dem Platz. Ich bin ein zweikampfstarker Spieler, ein Box-to-Box-Spieler, der versucht, die Offensivspieler mit Balleroberungen und tiefen Pässen in Szene zu setzen. Ich versuche mit meinen Mitspielern, das Mittelfeld stabil zu halten. Wir sind das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff.

DFB.de: Erzähl' ein bisschen über die Zeit abseits des Platzes...

Osawe: Wir sind hier alle wie eine Familie. Wir kennen uns ja schon länger aus vorherigen Lehrgängen und auch von der EM. Wir wachsen eigentlich noch immer mehr zusammen. Und ja, es ist einfach nur toll in dieser Mannschaft. Es herrscht ein gutes Klima.

DFB.de: Wie sind deine Erfahrungen der vergangenen Wochen?

Osawe: Es war anstrengend, vor allem das Wetter. Wenn man gegen Teams aus Amerika spielt, sind das ganz andere Gegner als in Europa. Das schnelle Anpassen von Spiel zu Spiel ist das, glaube ich, was man am meisten mitgenommen hat.

DFB.de: Warum wird Deutschland am Samstag U 17-Weltmeister?

Osawe: Weil wir uns das verdient haben. Ich glaube, wir haben in den letzten Spielen sehr, sehr gut bewiesen, was ein Team ist. Jeder kämpft für jeden. Wir haben uns das verdient durch unsere Leistung, durch unsere Mentalität. Wir wollen das Ding natürlich für Deutschland nach Hause holen.

