"Willkommen im Fußball": Danksagung in Leipzig

Mit einer Danksagungsveranstaltung im Festsaal der Konsumzentrale in Leipzig endete am Freitagabend das Projekt "Willkommen im Fußball", das seit 2016 rund 150 geflüchteten Menschen durch Qualifizierung und Förderung dabei half, ein Ehrenamt im Fußball zu übernehmen.

Einer von ihnen ist der 35-jährige Syrer Alaa Shebabi, der nach seiner dramatischen Flucht eine neue Heimat als Spieler und Nachwuchstrainer beim FC Blau-Weiß Leipzig fand. Shebabi beendete den Basislehrgang mit Bestnote und bestand anschließend auf Deutsch den C-Lizenz-Lehrgang. Heute trainiert er die A-Junioren des Landesligaklubs. Befragt, was Flüchtlinge bei der Integration in Deutschland am meisten weiterhelfe, antwortete Shebabi: "Begleitung, Unterstützung und Zuspruch."

Partner beim Leipziger Projekt waren die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, der Fußballverband Leipzig, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, RB Leipzig und die DFL-Stiftung.

Neues DFB-Talkformat ab 11. August

Jimmy Hartwig, der in den achtziger Jahren als defensiver Mittelfeldspieler des Hamburger SV dreimal Deutscher Meister wurde, kündigte in Leipzig den Start eines neuen DFB-Talkformats an. Am 11. und 18. August laufen auf dem DFB-Youtube-Kanal die ersten beiden Folgen von "Jimmy Unterwegs".

Hartwig berichtete im Beisein von Perry Bräutigam und SFV-Vizepräsident Christoph Kutschker auch über das neue DFB-Leadership-Programm fußball+. Gefördert werden 25 Menschen mit einer familiären Einwanderungsgeschichte. Das Lehrangebot mit Präsenzveranstaltungen, Online-Kursen und einer Mentorenförderung beginnt im Oktober und endet im Sommer 2022. "Auch im Ehrenamt müssen der DFB und seine Landesverbände dringend vielfältiger werden", sagte Hartwig. "Auf geht’s zu neuen Ufern. Wir wollen etwas bewegen."