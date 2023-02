Wilder Ritt: Deutschland spielt 3:3 gegen Italien

Im Rahmen des Zehn-Nationen-Turniers haben die deutschen U 19-Frauen den zweiten Sieg im zweiten Spiel verpasst. Gegen Italien steht am Ende eines spektakulären Spiels vor knapp 50 Zuschauern ein 3:3 (1:0) auf der Anzeigetafel. Im ersten Durchgang erzielte Dafina Redzepi (22.) die Führung für die Mannschaft von Kathrin Peter.

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann ein wilder Ritt. Zunächst erzielte Franziska Kett (50.) das 2:0, das hatte aber nicht lange bestand, weil Italien auf 1:2 (57.) verkürzte. Sophie Nachtigall (65.) stellte den alten Abstand zwar schnell wieder her, doch wieder hielt die Freude nur kurz, denn Italien hatte sofort die Antwort in Form vom 2:3 (68.) parat. In der 82. Minute verwies die Schiedsrichterin die Italienerin Nadine Sorelli vom Platz, doch in Unterzahl entriss Italien in Person von Victoria Marie Della Peruta (90+2.) Deutschland mit ihrem dritten Treffer doch noch den Sieg. Im anschließenden Elfmeterschießen, das als Training für den Ernstfall diente, zeigten die Italienerinnen die besseren Nerven und gewannen 4:2

"War ein erkenntnisreiches Spiel"

"Wir sind hier um viele Dinge auszuprobieren, das haben wir heute gemacht. Einige Dinge haben gut geklappt, andere nicht so. Deshalb war es ein erkenntnisreiches Spiel", sagte Kathrin Peter, die trotz des späten Gegentreffers zufrieden ist. "Wir haben drei schöne Tore geschossen, uns bei den Standards und über außen verbessert. Hinten raus haben wir mit den vielen Wechseln dann ein wenig die Ordnung verloren."

Zum Abschluss des Turniers geht es am Dienstag (ab 20 Uhr) gegen Schweden. Im April wartet dann als nächste Maßnahme die EM-Qualifikation (2. bis 12. April) in Norwegen.

[dfb]