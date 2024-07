WIESENHOF neuer Partner der DFB-Frauen

WIESENHOF ist neuer Partner der Frauen-Nationalmannschaft. Das niedersächsische Familienunternehmen wird bis zum Sommer 2027 bei allen Heimländerspielen der Frauen-Nationalmannschaft auf den Werbebanden im Stadion sichtbar sein.

Dr. Ingo Stryck, Leiter Marketing bei der PHW-Gruppe, sagt: "Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit den DFB-Frauen. Mit viel Leidenschaft und Herzblut setzt sich das Team auf dem Feld, aber auch das Team hinter dem Team für eine stetige Weiterentwicklung des Frauenfußballs ein. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Ernährung. Wir als Lebensmittelhersteller produzieren hochwertige Proteinprodukte auf tierischer und pflanzlicher Basis und wollen mit diesen Produktgruppen zu einer ernährungsphysiologisch optimalen Ernährungsweise beitragen. Mit dieser Partnerschaft verstärken wir unsere Präsenz in der Sportwelt, die steigende Popularität des Frauenfußballs möchten wir nutzen, um über eine ausgewogene Ernährung zu informieren. Fußball und Ernährung sind sehr emotionale Themen in unserer Gesellschaft, die Hand in Hand gehen."

"WIESENHOF verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co.KG, sagt: "Mit WIESENHOF haben wir einen weiteren starken und im Sportsponsoring bereits etablierten Partner für unsere Frauen-Nationalmannschaft gewonnen. WIESENHOF steht für qualitative Geflügel- sowie pflanzliche Alternativprodukte und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft in den mindestens kommenden drei Jahren."

Zum Paket der Partnerschaft gehören unter anderem verschiedene Verlosungen und Gewinnspiele, bei denen es als Hauptpreise Tickets für die Heimländerspiele der Frauen-Nationalmannschaft zu gewinnen geben wird.

WIESENHOF ist als verlässlicher Sponsoringpartner fest in der Sport- und Fußballwelt verankert. So war das Familienunternehmen zuvor jahrelanger Hauptsponsor beim Bundesligisten SV Werder Bremen und hat sich als Offizieller Nationaler Partner der UEFA EURO 2024 engagiert.

[dfb]