Wiegmann: "Unsere Hausaufgaben machen"

Mit einem Unentschieden endete für die U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft das erste Länderspiel des Jahres gegen Ungarns U 16-Auswahl. Im DFB.de-Interview spricht DFB-Trainerin Bettina Wiegmann über das 0:0 im ungarischen Telki, die Leistungen der Debütantinnen und ihre Vorfreude aufs Heimländerspiel gegen die USA am 11. Juni in Nordhorn.

DFB.de: Bettina Wiegmann, nach dem 0:0 gegen Ungarn haben Sie sich sehr zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft gezeigt. Wie sehr hätte sich Ihr Team ein Tor verdient gehabt?

Bettina Wiegmann: Wir haben gegen die U 16 von Ungarn gespielt und sind auf einen körperlich robusten und weit entwickelten Gegner getroffen. In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das Spiel diktiert und waren die spielbestimmende Mannschaft. Wir hatten einige gute Torchancen. Letztendlich haben wir keine davon genutzt, dementsprechend geht das 0:0 auch in Ordnung. Aber wir haben viele Dinge richtig gemacht und gut umgesetzt. Deshalb bin ich auch sehr zufrieden.

DFB.de: Sie hatten den Kader nach dem Sichtungsturnier etwas neuformiert. Welchen Eindruck haben die Debütantinnen beim Lehrgang hinterlassen?

Wiegmann: Nach dem Sichtungsturnier sind neue Spielerinnen dazugekommen, die unseren Kader bereichern. Sie haben sich nahtlos ins Team integriert und hinterließen einen guten Eindruck in ihrem ersten Länderspiel.

DFB.de: Welche Aufgaben standen bei dieser Maßnahme Vordergrund?

Wiegmann: Wir hatten wenig Trainingszeit, für uns stand der internationale Vergleich mit Ungarn ganz klar im Fokus. In den Trainingseinheiten wurden die neuen Spielerinnen abgeholt, neben kleinen Spielformen standen taktische Elemente auf dem Programm.

DFB.de: Beim nächsten Lehrgang Mitte Juni steht ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm mit dem Heimspiel gegen die USA. Wie groß ist bereits jetzt die Vorfreude?

Wiemann: Die Vorfreude ist riesig. Zum Ende der Saison auf die USA zu treffen, ist nochmals ein großes Highlight für uns. Wir freuen uns sehr darauf, uns mit einem solchen Gegner messen zu dürfen. Bis dahin bleibt uns noch ein bisschen Zeit, unsere Hausaufgaben zu machen.

DFB.de: Welche Atmosphäre erhoffen Sie sich für Ihre Spielerinnen vor heimischem Publikum?

Wiegmann: Vergangenes Jahr hatten wir bei unserem Spiel gegen die USA eine super Atmosphäre – es waren einige Zuschauer da, die unser Team lautstark unterstützt haben. Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir dies wiederholen könnten.

