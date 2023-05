Wiegmann: "Der Grundstein ist gelegt"

Mit einem deutlichen Sieg gegen Ungarn sind die U 15-Juniorinnen ins Länderspieljahr gestartet. Mit 5:1 gewann das Team von Bettina Wiegmann im ungarischen Telki. Im DFB.de-Interview zieht die DFB-Trainerin nach dem Lehrgang Bilanz und verrät, welchen Eindruck die Mannschaft bei ihr hinterlassen hat.

DFB.de: Zwischen den U 15-Länderspielen gegen Belgien und Ungarn lagen gut fünf Monate. Wie besonders war das jüngste Spiel deshalb für ihre Mannschaft?

Bettina Wiegmann: Nachdem wir im Dezember das letzte Spiel und im Februar und März die letzten Lehrgänge hatten, waren wir natürlich sehr froh, nun gegen Ungarn spielen zu dürfen. Für die Mädels war es eine sehr schöne Sache - viele von ihnen konnten ihr erstes Länderspiel machen. Wir hatten erstklassige Bedingungen vor Ort, absolvierten zwei Trainingseinheiten, in denen wir auf gruppen- und mannschaftstaktische Elemente eingingen. Diese Punkte wollten wir im Spiel gegen Ungarn umsetzen, was uns bereits sehr gut gelungen ist. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis des Spiels, aber vor allem auch mit der Spielweise, die die Mädels an den Tag gelegt haben.

DFB.de: Das deutliche Ergebnis spricht für sich, woran muss Ihr Team trotzdem noch arbeiten?

Wiegmann: Neben den technischen Fertigkeiten geht es um Abstände und Positionierungen in den gelegten Schwerpunkten. Wir werden immer wieder einzelne Bausteine besprechen und in den nächsten Trainingseinheiten aufarbeiten. Für die Spielerinnen ist es sehr wichtig, diese Erfahrungen zu sammeln.

DFB.de: Bei vielen erstmaligen U-Nationalspielerinnen ist sicherlich auch der Umgang mit der Nervosität ein großes Thema.

Wiegmann: Viele Spielerinnen absolvierten ihr ersten Länderspiel. Dementsprechend hoch war die Aufregung davor und innerhalb des Spiels. Wir haben im Vorfeld versucht, sie mit unserer Teampsychologin darauf vorzubereiten, ihnen ein paar Hilfsmittel an die Hand zu geben, um mit der Aufregung bestmöglich umgehen zu können. Jede Spielerin verarbeitet die Situation anders.

DFB.de: Was waren grundsätzlich die Schwerpunkte dieses Lehrgangs?

Wiegmann: Wir hatten nur zwei Trainingseinheiten vor Ort. Die Schwerpunkte lagen im Spielaufbau und im Spiel gegen den Ball. Dazu finden bei uns immer positionsspezifische Trainingsschwerpunkte statt. Schon über mehrere Lehrgänge versuchen wir, unsere Stürmerinnen im Eins-gegen-Eins-Verhalten - also das Andribbeln, Locken und Binden des Gegners - zu verbessern. Hier haben wir mit Gerd Bode einen Spezialisten an Bord, der sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt.

DFB.de: Wie war ihr Eindruck von der Mannschaft?

Wiegmann: Die Mädels sind sehr aufnahmefähig und versuchen, direkt umzusetzen, was man anspricht. Wir haben im Spiel gesehen, dass die Trainingsinhalte bei den Mädels angekommen sind. Der Grundstein ist gelegt, darauf lässt sich gut weiter aufbauen.

DFB.de: Im Juni steht bereits der nächste Lehrgang an. Wie groß ist Ihre Vorfreude auf die Zeit mit der Mannschaft?

Wiegmann: Die ist riesig. Wir freuen uns über jede Maßnahme - ob mit Länderspiel oder ohne. Mit diesem Team zu arbeiten, macht sehr viel Spaß. Die Spielerinnen sind hoch motiviert und wissbegierig. Im Juni stehen zwei weitere Länderspiele auf dem Programm. Wir freuen uns darauf.

[agr]