Wiegmann beim Sichtungsturnier: "Zwei gute Jahrgänge"

Mit dem vierten Erfolg im vierten Spiel beim U 14-Sichtungsturnier in der Sportschule Duisburg-Wedau hat sich die bayerische Auswahl durch ein 1:0 gegen Niederrhein den Gesamtsieg gesichert. Im Mittelpunkt stand aber die Entdeckung vielversprechender Talente für die U-Nationalmannschaften. Die für die U 15 zuständige DFB-Trainerin Bettina Wiegmann spricht auf DFB.de über die Leistung der Spielerinnen an den vergangenen Tagen und den Aufschwung des Frauenfußballs im Bezug auf die Nachwuchsarbeit.

DFB.de: Wie war das Niveau im Vergleich zu früheren Turnieren der Altersklasse und wie zufrieden sind Sie mit den gezeigten Leistungen?

Bettina Wiegmann: Ich bin sehr zufrieden. Ich denke, wir haben mit den Altersklassen 2009 und 2010 zwei gute Jahrgänge. Wir haben einige Toptalente gesehen, zudem verfügen wir über eine gewisse Breite an gleichstarken Spielerinnen. Im jüngeren Jahrgang konnten wir schon sehr gute Fußballerinnen identifizieren, die aber aufgrund ihrer körperlichen Entwicklung noch ein Jahr brauchen.

DFB.de: Bayern hatte bereits im vergangenen Jahr beim U 14-Sichtungsturnier die Nase vorn, nun schon wieder. Was macht der Landesverband möglicherweise besser als andere?

Wiegmann: Zum einen ist der Verband wesentlich größer als andere und hat deshalb schon ein größeres Kontingent an Spielerinnen zur Verfügung. Aber Bayern ist auch schon seit Jahren bei der Talentförderung gut unterwegs, haben die Mädels meist bei den Jungs integriert. Aber auch in den anderen Landesverbänden wird gute Arbeit gemacht, was sich in den knappen und engen Spielausgängen widerspiegelt.

DFB.de: Einige Spielerinnen haben sich bei den Sichter*innen in den Fokus gespielt. Mit welchen Attributen konnten Sie besonders herausstechen?

Wiegmann: Es waren technisch versierte Spielerinnen mit einer guten Spielauffassung dabei, die gute Lösungen unter Druck gefunden haben.

DFB.de: Wie geht es nun weiter für die Spielerinnen, die sie neu auf dem Zettel haben?

Wiegmann: Die Spielerinnen wurden für zwei Lehrgänge im Juli gesichtet. In den beiden Lehrgängen werden wir in Bitburg mit ungefähr 60 Spielerinnen arbeiten und uns die Spielerinnen noch einmal genauer anschauen..

DFB.de: Durch die Fußball-EM im vergangenen Jahr hat der Frauenfußball enorm an Aufmerksamkeit gewonnen. Wann wird man diese positiven Auswirkungen in Bezug auf die Nachwuchsarbeit zu spüren bekommen?

Wiegmann: Die Spielerinnen, die jetzt durch die Fußball-EM erst zum Fußball gefunden haben, werden noch ein paar Jahre brauchen, um sich in den Fokus spielen zu können. Wir werden versuchen die Euphorie weiter zu tragen und Mädchen für den Sport zu begeistern.

[sid/bt]