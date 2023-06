Wiegmann: "Abschied war sehr emotional"

Das Beste kommt zum Schluss – mit Blick auf die Länderspielgegner der U 15-Juniorinnen beim letzten Lehrgang der Saison scheint das zuzutreffen. Doch leider konnte sich das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann weder gegen die Niederlande (1:1) noch gegen die USA (0:1) für ihre harte Arbeit mit einem Sieg belohnen. Im DFB.de-Interview spricht Wiegmann über ihre talentierte Mannschaft, die tolle Atmosphäre beim Topduell gegen die USA und den neuen Jahrgang.

DFB.de: Ein Unentschieden gegen die Niederlande und eine knappe Niederlage gegen die USA musste Ihr Team während der letzten Maßnahme der Saison hinnehmen. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Bettina Wiegmann: Meine Bilanz fällt sehr positiv aus, die Ergebnisse sind nicht immer entscheidend, gerade, wenn es in unserem Altersbereich darum geht, die Spielerinnen auszubilden. Wir hatten von Beginn an die Idee, alle Spielerinnen gegen die Niederlande zu sehen, ihnen Spielerfahrungen zu geben und haben das Spiel über weite Phasen dominiert. Gegen die USA haben wir ein erstklassiges Spiel gemacht, waren in der ersten Halbzeit das stärkere Team und konnten das hohe Tempo sehr gut mitgehen. Die zweite Halbzeit war sehr ausgeglichen. Leider fehlte uns die Effektivität, um das Spiel positiv für uns zu entscheiden. Der Treffer fiel nach einer Standardsituation etwas unglücklich. Insgesamt muss man dem Team ein großes Kompliment machen, wie sie das Spiel angenommen und gestaltet haben. Ein U 15-Juniorinnen-Länderspiel auf höchstem Niveau.

DFB.de: Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit von der letzten Maßnahme?

Wiegmann: Beim Spiel gegen die USA haben wir gesehen, dass wir eine Mannschaft haben, die sich mit Mannschaften auf Top-Niveau messen kann. Wir haben einige Spielerinnen dabei, die viel Talent mitbringen. Jetzt gilt es, diese Spielerinnen weiterzuentwickeln und sie auf ihrem Weg zu begleiten.

DFB.de: Über 470 Zuschauende verfolgten das Länderspiel gegen die USA vor Ort in Nordhorn. Wird diese außergewöhnliche Atmosphäre in Erinnerung bleiben?

Wiegmann: Das Spiel wird allen Beteiligten in Erinnerung bleiben. Es war das erste Heimländerspiel und dann noch vor einer großartigen Kulisse, die uns das gesamte Spiel über angefeuert hat. Ein Highlight für jede Spielerin.

DFB.de: Mit welchem Gefühl gehen Sie in die Sommerpause?

Wiegmann: Der Abschied von der Mannschaft war sehr emotional. Wir haben uns gefunden als Team und ein Jahr intensiv zusammengearbeitet. Es ist ein schönes und gutes Gefühl, zu sehen, welche persönlichen und sportlichen Entwicklungen jede Spielerin gemacht hat.

DFB.de: Schon bald stehen die ersten Sichtungslehrgänge an. Wie groß ist die Vorfreude darauf bei Ihnen und Ihrem Trainer*innen-Team?

Wiegmann: Erst einmal steht bei uns im Fokus, den abgeschlossenen Lehrgang noch zu analysieren und auszuwerten. Dann starten wir ab Juli mit dem neuen Jahrgang. Nach dem guten Eindruck beim Sichtungsturnier freuen wir uns sehr darauf, die Mädels bald näher kennenlernen zu dürfen.

