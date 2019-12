Wiedersehen mit Spanien: So startet die U 21

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft heute (ab 19.45 Uhr, live auf ProSieben Maxx und ran.de) im Länderspielklassiker in Cordoba auf Spanien. Es ist nach dem EM-Finale im Juni das erste Wiedersehen der beiden Teams - allerdings mit neuem Personal. Verzichten muss DFB-Trainer Stefan Kuntz dabei auf die angeschlagenen Ridle Baku und Robin Hack, die am kommenden Dienstag in der EM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina aber wieder zur Verfügung stehen sollen. Kuntz geht mit folgender Aufstellung in die Partie gegen die "Toros Rojos".

Die Startelf:1 Schubert - 3 Vagnoman, 4 Schlotterbeck, 5 Chabot, 9 Serra, 14 Makana Baku, 15 Kilian, 18 Dorsch, 19 Fein, 20 Janelt, 22 Johannes Eggestein (C).

[dfb]