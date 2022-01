Wiederholungsspiel Duisburg gegen Osnabrück am 2. Februar

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in der 3. Liga das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und VfL Osnabrück neu angesetzt. Die Partie war am 19. Dezember 2021 wegen eines rassistischen Vorfalls abgebrochen worden. Wiederholt wird das Spiel nach Abstimmung mit den beiden Klubs am Mittwoch, 2. Februar. Anpfiff ist um 19 Uhr, MagentaSport überträgt live.

Grund des Spielabbruchs in der 35. Minute war eine rassistische Beleidigung gegen Osnabrücks Spieler Aaron Opoku von der Tribüne. Beide Mannschaften sowie das Schiedsrichterteam um Nicolas Winter hatten daraufhin das Spielfeld verlassen. Der VfL Osnabrück sah sich nach kurzer Bedenkzeit nicht in der Lage weiterzuspielen. Daraufhin wurde die Partie abgebrochen.

Das DFB-Sportgericht entschied anschließend auf Wiederholung des Spiels und folgte mit dieser Entscheidung dem Wunsch der beteiligten Klubs und des DFB-Kontrollausschusses.