Wieder auf Kurs: U 17 schlägt Slowakei

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben sich im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde mit einem Sieg zurückgemeldet und sind damit im Kampf um das EM-Ticket wieder auf Kurs. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Garbsen 2:0 (2:0) gegen die Auswahl der Slowakei durch und hat damit vor dem abschließenden Spiel am Sonntag (ab 13 Uhr) gegen Frankreich den Gruppensieg in der eigenen Hand. Diesen benötigt das deutsche Team, um sich sicher für die Endrunde in Schweden (5. bis 18. Mai 2024) zu qualifizieren.

Nach dem Remis zum Auftakt gegen Tschechien schickte Trainerin Loderer eine auf fünf Positionen veränderte Startelf in die Partie. Vor 252 Zuschauer*innen übernahmen die deutschen Juniorinnen von Beginn an das Spiel und belohnten sich mit einer frühen Führung. Emma Memminger (5.) drehte sich geschickt an der linken Außenlinie und traf aus gut 26 Metern in die lange untere Ecke zur Führung.

Das DFB-Team bestimmte das Geschehen und drängte auf den nächsten Treffer. Eine Hereingabe von Keira Bednorz verlängerte im Strafraum Tessa Zimmermann per Kopf auf Tala Winter (23.), die aus kurzer Distanz das 2:0 erzielte. In der 45. Minute verpassten im Strafraum Laila Portella und Paula Rintzner nach einem Zuspiel von Svenja Vöhringer eine noch höhere Halbzeitführung.

Souverän aber ohne weiteren Torerfolg

Auch im zweiten Durchgang kontrollierte die DFB-Auswahl die einseitige Begegnung. Deutschland ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen und suchte gegen tief verteidigende Gäste die Lücken. Die hohen Anspiele im Strafraum fanden jedoch nur selten eine Abnehmerin und der letzte Pass war häufig zu ungenau, so dass in der zweiten Halbzeit keine weitere Toren fielen.

Karten für das abschließende Gruppenspiel gegen Frankreich und alle weiteren Spiele der EM-Qualifikation in Hannover sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

[dfb]