Wieder 5:1! U 17 besiegt auch Norwegen klar

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben auch im zweiten Länderspiel nach der Corona-Pause überzeugen können. Das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp setzte sich im schwedischen Skärhamn 5:1 (2:0) gegen Norwegen durch. Am Dienstag hatte der DFB-Nachwuchs die Auswahl Schwedens mit demselben Ergebnis bezwungen.

Wie schon gegen die Schwedinnen erwischte die DFB-Auswahl auch gegen Norwegen einen Start nach Maß. Marie Steiner netzte schon in der siebten Minute zur frühen Führung ein. Kurz vor der Pause gelang Paulina Bartz das zweite Tor (40.), ehe Loreen Bender per Doppelpack in der 63. und 66. Minute auf 4:0 stellte. In der Schlussphase erhöhte Alara Sehitler (85.) weiter, ehe die Norwegerinnen in der Nachspielzeit durch Linneah Rasmussen noch der Anschlusstreffer gelang.

"Keinen Zweifel am Sieger aufkommen lassen"

"Wir sind hochzufrieden. Das Spiel war alles andere als langweilig und komplett anders als die Partie gegen Schweden", resümierte Kromp die 90 Minuten in der Tjörns Sparbank Arena. "Norwegen war heiß und hat uns mit seiner robusten Spielweise in den Zweikämpfen sehr gefordert. Die Mannschaft hat sich aber ins Spiel reingebissen, einen tollen Charakter bewiesen und am Ende keinen Zweifel am Sieger aufkommen lassen."

Im Verlauf des Jahres stehen für die U 17-Juniorinnen noch drei weitere Lehrgänge auf dem Programm: vom 28. September bis zum 1. Oktober sowie vom 28. November bis zum 1. Dezember in Duisburg und vom 19. bis 23. Oktober in Bad Gögging. Außerdem reist der DFB-Nachwuchs vom 4. bis 15. November für die EM-Qualifikation nach Portugal.

[dfb]