Wie im Finale 2002: Schalke oder Stuttgart?

Krönendes Saisonfinale in der B-Junioren-Bundesliga: Der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart ermitteln am Sonntag (ab 10.45 Uhr, live bei Sky) im Gelsenkirchener Parkstadion im Endspiel den Deutschen Meister 2021/2022. Für die U 17 der "Knappen" ist der erste Titelgewinn seit 20 Jahren möglich. Der VfB könnte dagegen mit einem Erfolg alleiniger Rekordmeister werden. Der DFB.de-Faktencheck.

Der Weg ins Finale: Mit dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart stehen sich zwei Teams gegenüber, die sowohl im Hin- als auch im Rückspiel des Halbfinales die Oberhand behalten konnten. Die "Königsblauen", die sich als West-Staffelsieger für die Endrunde qualifiziert hatten, legten den Grundstein für ein Weiterkommen im eigenen Stadion. Niklas Barthel und Doppeltorschütze Vitalie Becker trafen zum 3:0 gegen den Staffel-Konkurrenten und Vizemeister Fortuna Düsseldorf. Das zweite Aufeinandertreffen endete nach einem Eigentor von Fortuna-Verteidiger Tobias Grulke sowie den weiteren S04-Treffern von Armend Likaj und Niklas Dörr 3:1. Der VfB Stuttgart setzte sich gegen Hertha BSC im Hinspiel 1:0 durch. Für den einzigen Treffer war Benjamin Bediako Boakye verantwortlich. In Berlin war Laurin Ulrich, Kapitän der deutschen U 17-Nationalmannschaft, mit einem Doppelpack maßgeblich am 2:1-Auswärtserfolg der Schwaben beteiligt.

Der Modus: Die Spielzeit beträgt 2 x 40 Minuten. Endet das Endspiel unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt.

Die Trainer: Onur Cinel ist seit Saisonbeginn zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 36-Jährige gehörte rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis. Die zurückliegende Spielzeit hatte Cinel schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona-Pandemie stand er aber nur bei einem Ligaspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener hatte seit 2012 schon verschiedene Positionen in der "Knappenschmiede" inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19. Für die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart ist Trainer Markus Fiedler seit sechs Jahren tätig. Seit Sommer 2020 trainiert der 36 Jahre alte A-Lizenzinhaber die U 17-Talente des VfB. Zuvor arbeitete er für den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim, war dort Assistent des damaligen U 17-Trainers Jens Rasiejewski. Fiedlers Trainerkarriere begann beim baden-württembergischen Oberligisten SGV Freiberg, bei dem er ebenfalls die U 17 betreute.

Die Torjäger: "Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften" - diese Fußball-Weisheit scheint auf die U 17-Teams des FC Schalke 04 und des VfB Stuttgart zuzutreffen. Die "Knappen" erzielten in der West-Staffel nicht nur die meisten Tore (48), sechs Gegentreffer in 16 Begegnungen bedeuteten ebenfalls den Bestwert. In der Südwest-Staffel wurden die Marken des VfB Stuttgart (67 Treffer in 20 Partien, 17 Gegentore) ebenfalls nicht übertroffen. Da sich die Stuttgarter Tore auf 15 verschiedene Spieler verteilen, liegt der erfolgreichste Schütze Benjamin Bediako Boakye (elf Treffer) in der staffelweiten Torjägerliste nur auf einem geteilten zwölften Rang. Für Schalkes Torjäger Niklas Dörr bedeuteten die zehn Treffer in der West-Staffel Platz vier.

Die Historie: Die U 17-Teams des FC Schalke 04 und des VfB Stuttgart standen sich am 6. Juli 2002 zum ersten und bislang einzigen Mal im Rennen um die deutsche Meisterschaft gegenüber. Damals war es - wie jetzt auch - das Endspiel. Vor 20 Jahren schossen Sebastian Westerhoff (zwei Treffer) und der spätere Bundesligaprofi Michael Delura (76 Einsätze für den FC Schalke 04, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach) die "Königsblauen" vor eigenem Publikum zum 3:1-Erfolg und damit zum Titel. Markus Kärcher traf für die Stuttgarter. Der damalige S04-Abwehrspieler Tim Hoogland wird bei der Neuauflage des Endspiels erneut dabei sein. Der mittlerweile 36-Jährige ist seit März 2021 als Co-Trainer der U 17 tätig. Der bei S04 ausgebildete Verteidiger kann unter anderem auf 59 Bundesliga-Spiele und 181 Einsätze in der 2. Bundesliga zurückblicken. In der damals unterlegenen Mannschaft des VfB Stuttgart standen bekannte Namen wie Marvin Compper, Christian Gentner und Mario Gomez. Für den FC Schalke 04 war der Sieg gegen den VfB Stuttgart nicht nur der bislang letzte Meistertitel (insgesamt zwei Erfolge) bei den B-Junioren. Auch im Endspiel (vier Teilnahmen) standen die "Knappen" anschließend nicht mehr. Die Stuttgarter schraubten in der Folge ihre Finalteilnahmen um sechs weitere Endspiele auf insgesamt 14 Begegnungen nach oben. Mit sieben Titeln ist der VfB - gemeinsam mit Borussia Dortmund - Rekordmeister bei den B-Junioren.

Die Stimmen: "Bei uns herrscht vor dem Finale die nötige Anspannung, vor allem aber Vorfreude", sagt Schalke-Trainer Onur Cinel im Gespräch mit DFB.de. "Wir treffen auf einen spielstarken Gegner mit guten Einzelspielern, der aber auch als Team funktioniert. Für uns wird es wichtig sein, wieder unser Herz auf dem Platz zu lassen und schnell den Weg nach vorne zu suchen." VfB-Trainer Markus Fiedler meint vor dem Endspiel gegenüber DFB.de: "Auf uns wartet eine unbequeme Aufgabe und eine hohe Hürde. Wir wollen uns aber auf das konzentrieren, was uns schon während der gesamten Saison ausgezeichnet hat. Wir sind in dieser Saison noch ohne Niederlage und wollen die Serie auch im Endspiel fortsetzen."

Die Siegerehrung: Nach dem Abschluss des Endspiels wird dem Kapitän des Siegerteams die Meistertrophäe überreicht. Alle Spieler, Trainer und Betreuer werden mit Medaillen ausgezeichnet. Die Ehrung werden Holger Bellinghoff, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses, sowie Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, und U 17-Nationaltrainer Marc-Patrick Meister vornehmen. Auch Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, sowie zahlreiche weitere DFB-Trainer werden im Parkstadion dabei sein. Vom VfB Stuttgart haben sich der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle und Präsident Claus Vogt angekündigt. Beim FC Schalke 04 hatte bereits die Halbfinalteilnahme für großes Interesse gesorgt. So verfolgten unter anderem S04-Cheftrainer Mike Büskens, Sportdirektor Rouven Schröder, Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah sowie die Ex-Nationalspieler Klaus Fischer und Olaf Thon das Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf.

[mspw]