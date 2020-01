Wie Haaland: So zündet der Wintertransfer

Im Winter haben Trainer viel Zeit, um die vergangene Hinrunde zu reflektieren: Was hat gut geklappt? Wo hapert es in der Mannschaft? Warum stehen wir nicht da, wo wir es uns noch vor Saisonstart alle erhofft haben? Oftmals wird zur Rückrunde dann ein Neuanfang ausgerufen, um die im Sommer gesteckten Saisonziele doch noch zu erreichen. Neue Hoffnung keimt auf, wenn es möglich war, einen Wintertransfer zu realisieren, der die Qualität der Mannschaft von jetzt auf gleich steigert. Nicht immer schlägt der Zugang sofort ein, manchmal aber doch...

So wie Erling Braut Haaland bei seinem Bundesliga-Debüt für den BVB. Der 19-jährige Norweger, den die Borussen in der Winterpause von RB Salzburg verpflichten konnten, war maßgeblich für den 5:3-Erfolg in Augsburg verantwortlich und traf nach seiner Einwechslung dreifach.

