Wie Goretzka: Per Seitfallzieher ins Glück

Traumtor, Highlight, Seitfallzieher! Leon Goretzka versetzte die Zuschauer am 19. Bundesligaspieltag im Spiel des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 in Verzückung. In der 50. Spielminute gelang ihm das, wovon viele Fußballspieler ein Leben lang träumen: Aus der Seitenlage beförderte der Nationalspieler den Ball per Volley ins Schalker Tor. Damit der Seitfallzieher auch euch zukünftig gelingt, hat "Training und Service" eine spannende Sammlung an Trainingsformen zusammengestellt.

Der Seitfallzieher ist eine Königsdisziplin der Fußball-Technik. Wer einen erfolgreichen Abschluss anstrebt, muss vorher eine Vielzahl koordinativer, athletischer und technischer Anforderungen beherrschen. Um den Ball schlussendlich so präzise in der Luft zu treffen, dass er den Weg ins gegnerische Tor findet, bedarf es also viel Training. Wir begleiten euch dabei.

