Wie funktioniert das Bonussystem für Amateurvereine?

Es sind nicht nur die Profivereine, die sich um die Förderung junger Talente bemühen. Auch die Vereine aus dem Amateurbereich können dafür sorgen, dass sie Kindern und Jugendlichen eine optimale Ausbildung bieten. Um diese Vereine im Bereich Talentförderung bestmöglich zu unterstützen, hat der DFB das Bonussystem für Amateurvereine entwickelt. Wie funktioniert das Bonussystem und welche Vereine profitieren davon? DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist eigentlich das DFB-Bonussystem?

Im Rahmen des Bonussystems erhalten Amateurvereine finanzielle Zuwendungen, wenn deren frühere Spieler/innen in einer DFB-U-Nationalmannschaft eingesetzt worden sind. Das Bonussystem besteht seit der Saison 2004/2005.

Welche Ziele werden mit dem Bonussystem verfolgt?

Mit dem Geld werden kleinere Vereine belohnt, die mit ihrem Einsatz wesentlich zur sportlichen Entwicklung der Spieler/innen beigetragen haben. Somit soll den Amateurvereinen ein Anreiz geboten werden, sich im Bereich der leistungsorientierenden Talentförderung zu engagieren. Der DFB unterstützt auf diese Weise die Basis des Fußballs, wodurch sowohl die Amateurvereine wie auch die Spieler/innen profitieren.

Welche Vereine erhalten die Bonuszahlungen?

Die Bonuszahlungen gehen an die Vereine, bei denen erstmalig U-Nationalspieler/innen mindestens zwei Jahre gespielt haben. Bei den Junioren gilt dies für Spieler mit mindestens einem offiziellen Länderspiel im Bereich U 16-, U 17-, U 18- oder U 19-Junioren. Bei den Spielerinnen gilt das Bonussystem für Einsätze im Bereich der U 17- und U 19-Juniorinnen. Berücksichtigt werden dabei nur Amateurvereine unterhalb der 2. Bundesliga.

Wie viel Geld wird insgesamt ausgeschüttet und wie läuft die Ausschüttung ab?

Es werden jährlich ca. 500.000 Euro an die Vereine gezahlt. Die Ausschüttung für die vergangene Saison 2018/2019 wird voraussichtlich Anfang 2020 stattfinden. Dafür überweist der DFB das Geld zunächst an die Landesverbände, die dieses anschließend an die Vereine verteilen.

Welche Summen erhalten die einzelnen Vereine?

Die Bonuszahlungen gehen an Vereine, bei denen die Spieler/innen der jetzigen U-Teams mindestens zwei Jahre gespielt haben. Für diese zwei Jahre erhält der jeweilige Verein 1200 Euro. Für jedes weitere Jahr gibt es zusätzliche 500 Euro. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Zahlung.

Wofür darf das Geld im Verein verwendet werden?

Für die Verwendung der Bonuszahlungen gibt es bestimmte Vorgaben. Mit dem Geld sollen Maßnahmen zur Förderung des Jugendfußballs finanziert werden. Dies gilt zum Beispiel für Trikots, Bälle oder Trainingsutensilien. Die Verwendung des Geldes wird durch den jeweiligen Landesverband kontrolliert.

Muss man sich als Verein selbstständig darum kümmern, um das Geld zu erhalten?

Das Bonussystem ist ein Service des DFB. Daher müssen sich die Vereine nicht um die Auszahlung kümmern, sondern bekommen es automatisch nach Abschluss der Erhebung.

