Wie die Münchner Allianz Arena während der EURO erstrahlt

Die UEFA EURO 2020 steht vor der Tür - und die Allianz Arena wirft sich für das Großereignis in Schale. Als einer der elf Spielorte der Europameisterschaft wird das Heimstadion des FC Bayern München während des Turniers in der EURO-Farbe türkis/blau sowie mit einem grünen Band erstrahlen - in Zahlen ausgedrückt werden 857 Kissen in Türkis sowie 199 Kissen in Grün illuminiert werden. Erstmals wird die Sonderbeleuchtung am Tag des Eröffnungsspiels in Rom am heutigen Freitag von 21 bis 23 Uhr zu sehen sein. Mit der Webcam können sie das Farbenspiel live und bequem von zuhause beobachten.

An den vier Spieltagen in der Allianz Arena werden außerdem die Nationalflaggen der beiden jeweiligen Kontrahenten im Wechsel mit dem EURO-Farben auf der Außenfassade des Stadions abgebildet. So wird bei den drei Vorrundenspielen das Schwarz-Rot-Gold der deutschen "Heimmannschaft" jeweils den französischen, portugiesischen und ungarischen Nationalfarben gegenüberstehen. Welche Fahnen beim Viertelfinale am 2. Juli auf der Arena in Fröttmaning zu sehen sein werden, wird der weitere Turnierverlauf zeigen.

Beleuchtungszeiten am Spieltag Frankreich - Deutschland, 15. Juni 2021

20.30 Uhr bis 21.00 Uhr: Schwarz/Rot/Gold mit der Nationalflagge Frankreichs

21.00 Uhr bis 22.45 Uhr: EURO 2020-Farben

22.45 Uhr bis 24.00 Uhr: Schwarz/Rot/Gold mit der Nationalflagge Frankreichs

Beleuchtungszeiten am Spieltag Portugal - Deutschland, 19. Juni 2021

19.45 Uhr bis 24 Uhr: Schwarz/Rot/Gold mit der Nationalflagge Portugals

Beleuchtungszeiten am Spieltag Deutschland - Ungarn, 23. Juni 2021

20.30 Uhr bis 21.00 Uhr: Schwarz/Rot/Gold mit der Nationalflagge Ungarns

21.00 Uhr bis 22.45 Uhr: EURO 2020-Farben

22.45 Uhr bis 24.00 Uhr: Schwarz/Rot/Gold mit der Nationalflagge Ungarns

