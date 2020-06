Wie der Berliner AK das Virus bekämpft

Nur einer von vielen. Und dabei doch ein ganz besonderer Verein. Der Berliner AK leistet seit Monaten Hilfe für Menschen in Moabit, die in der Corona-Pandemie ein wenig Unterstützung vertragen können. Hilfe etwa für eine 55 Jahre alte behinderte Frau, die aufgrund der Ansteckungsgefahr den öffentlichen Verkehrsmitteln fernbleiben muss, will sie nicht ihr Leben riskieren. Ohne den Fahrservice des Viertligisten wäre sie sozial isoliert. Die U 19-Spieler des Klubs sitzen am Steuer, chauffieren sie zur Arbeit und zu anderen Terminen. Auch für Menschen aus anderen Risikogruppen leistet der Klub Beistand.

Die DFB-Stiftung Egidius Braun hat nun die Helden aus Moabit und außerdem vier weitere Fußballvereine ausgezeichnet. Hier das DFB-TV-Video über eine zwar besondere Aktion, die eben aber auch typisch "Fußball" ist.

