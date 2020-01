Wie bei WM: A-Team im Algarve-Cup-Viertelfinale gegen Schweden

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft bei ihrer Rückkehr zum Algarve Cup in Portugal am 4. März 2020 im Viertelfinale in einer Neuauflage des WM-Viertelfinales von 2019 auf Schweden. Das ergab die heutige Auslosung des Portugiesischen Fußball-Verbandes.

Das traditionsreiche Turnier findet vom 4. bis 11. März statt und wird bei seiner 27. Auflage in einem Playoff-System ausgespielt. Im zweiten Spiel geht es für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 7. März bei einem Sieg im Halbfinale, sonst in einer Platzierungsrunde gegen den Sieger beziehungsweise Verlierer des Duells Dänemark gegen Norwegen weiter. Am 10. März folgen die Platzierungsspiele, am 11. März steigt das Endspiel.

Voss-Tecklenburg freut sich auf "attraktive Gegner"

"Wir treffen beim Algarve Cup schon in den ersten beiden Spielen gegen Schweden sowie Dänemark oder Norwegen auf attraktive Gegner", sagt Voss-Tecklenburg. "Das haben wir uns so gewünscht, weil wir auf einem sehr hohen sportlichen Niveau gefordert werden. Wir haben uns bewusst für den Algarve Cup entschieden, um Reisestrapazen zu verringern und die Spielerinnen dadurch in der entscheidenden Meisterschaftsphase zu entlasten."

Neben Deutschland und Schweden sind noch Belgien, Dänemark, Italien, Neuseeland, Norwegen sowie Gastgeber Portugal am Start. Die DFB-Auswahl konnte das Turnier bei insgesamt elf Teilnahmen bislang dreimal gewinnen (2006, 2012 und 2014).

[dfb]