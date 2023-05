"Wichtiger Test": Wörns beruft Kader für Dänemark-Spiele

Mit 23 Spielern gegen Dänemark: U 18-Trainer Christian Wörns hat seinen Kader für die Heimländerspiele gegen Dänemark bekanntgegeben. 23 Akteure aus zwölf Teams sind bei den Partien am kommenden Montag (ab 17 Uhr) und am 11. Mai (ab 11 Uhr) in Wolfsburg dabei.

"Wir haben einen guten Mix aus etablierten Spielern, die sich in den vergangenen neun Monaten beziehungsweise in der Saison gut präsentiert und so ins Schaufenster gestellt haben, und solchen, die wir international heranführen möchten", sagt Wörns. "Diese Partien stellen für alle Spieler noch einmal einen wichtigen Test dar, da die U 18 nach den beiden Spielen abgehakt ist und es Richtung Qualifikation zur Europameisterschaft in der U 19 geht, in der keine Experimente mehr stattfinden können."

Zuletzt hatte die deutsche U 18 beim Länderspieldoppelpack in Frankreich ein knappes 3:4 kassiert und ein souveränes 3:0 bejubeln dürfen. Nun sollen gegen die Dänen möglichst die Saisonsiege sechs und sieben folgen. Für die Partien in Wolfsburg gibt es hier Tickets.