Wichtige Erkenntnisse: DFB-Auswahl absolviert Trainingsspiel

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat heute im Rahmen ihres Trainingslagers im spanischen Marbella ein inoffizielles Trainingsspiel gegen Irland absolviert. Gespielt wurde 2 x 30 und 1 x 45 Minuten. Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Beide Teams hatten sich im Vorfeld darauf geeinigt, aufgrund des Trainingscharakters der Begegnung kein Ergebnis zu kommunizieren. "Es ist gut, wenn man im Trainingslager als Vorbereitung auf das wichtige Länderspiel gegen Schweden so ein Match spielen kann, in dem wir viele Spielerinnen einsetzen können. Man hat noch mehr Spielzeit, also mehr als 90 Minuten", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem Schlusspfiff. "Wir haben auch taktisch etwas ausprobiert. Es war uns wichtig, dass wir dort Bilder haben zur Vorbereitung, nicht nur auf das Schweden-Spiel, sondern vor allen Dingen zur langfristigen Weiterentwicklung. Von daher war es toll, dass Irland das mitgemacht hat. Wir sind sehr zufrieden heute, dass alles so gut geklappt hat."

Am 21. Februar trifft die deutsche Nationalmannschaft im ersten offiziellen Länderspiel des Jahres in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg auf Schweden. Karten für das Länderspiel sind im DFB-Ticketportal erhältlich.