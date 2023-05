Steht vor dem 61. Einsatz in der Frauen-Bundesliga: DFB-Referee Nadine Westerhoff

Westerhoff pfeift Leverkusen gegen Bayern

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

DFB-Schiedsrichterin Nadine Westerhoff aus Bochum leitet am Samstag (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport) die Partie des 21. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München.

Unterstützt wird sie dabei von Sina Diekmann aus Essen und Sonja Reßler aus Mannheim. Vierte Offizielle ist Kathrin Heimann aus Gladbeck.

