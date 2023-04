Westduell im Finale: Schalke gegen Köln

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des DFB-Pokals der Junioren (seit 1987) stehen sich am Sonntag (ab 11 Uhr, live bei Sky) zwei Westklubs im Finale gegenüber. Nach 2008, als Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach 3:0 bezwang, trifft diesmal der zweimalige Pokalsieger FC Schalke 04 im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion auf den 1. FC Köln, Titelträger von 2013. Der DFB.de-Faktencheck.

Die Pokalhistorie: Zum insgesamt sechsten Mal steht die U 19 des FC Schalke 04 im Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren. Nach zuvor zwei Finalniederlagen (1993 und 1997) holten die "Knappen" 2002 - unter anderem mit den späteren Nationalspielern Christian Pander und Mike Hanke - mit einem 4:3-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den VfB Stuttgart im Stadion "An der Alten Försterei" erstmals den Titel. 2005 (3:1 gegen Tennis Borussia Berlin) folgte der zweite Pokalsieg, mit Manuel Neuer zwischen den Pfosten. 2014 musste sich Schalke 04 dann dem Rekordpokalsieger SC Freiburg im Elfmeterschießen des Endspiels 6:7 geschlagen geben. Der 1. FC Köln kann in der Historie auf insgesamt drei Finalteilnahmen zurückblicken. 1991 unterlag der "Effzeh" im heimischen Franz-Kremer-Stadion dem FC Augsburg 2:3. 1994 standen sich beide Vereine erneut im Endspiel gegenüber und wieder hieß der Sieger FC Augsburg (2:1). Seinen bislang einzigen Titel gewann der 1. FC Köln 2013 mit einem 1:0-Erfolg in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Der Weg ins Finale: Der FC Schalke 04 kassierte im laufenden Wettbewerb bislang nur einen Gegentreffer. Beim Südwest-Regionalligisten JFG Schaumburg-Prims (13:0) landeten die "Königsblauen" in der ersten Runde einen Kantersieg. Mit einem 4:0-Erfolg gegen den FC Hansa Rostock zog das Team in das Viertelfinale ein, wo sich der Nachwuchs der Gelsenkirchener erst in der Verlängerung 1:0 gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart durchsetzen konnte. Im Halbfinale gelang ein 2:1-Heimerfolg gegen den jetzigen Deutschen Meister 1. FSV Mainz 05. Die Kölner behielten in der ersten Runde bei Rot-Weiss Essen 5:2 die Oberhand. Im Achtelfinale setzten sich die Domstädter beim 4:1 gegen den VfL Bochum erneut gegen einen Ligakonkurrenten aus der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga durch. In der Runde der verbliebenen acht Teams taten sich die "Geißböcke" gegen den Nord/Nordost-Vertreter Holstein Kiel (1:0) lange Zeit schwer. Im Halbfinale gegen Hertha BSC, den Meister der Staffel Nord/Nordost, wurde es dann dramatisch. Nach 90 und 120 Minuten stand es jeweils 1:1, so dass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Beim 9:8-Erfolg der Kölner wurde FC-Torhüter Alessandro Blazic zum Helden, parierte zweimal und verwandelte einen Elfmeter selbst.

Das Duell in der Liga: Am 7. Spieltag kam es in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga zum Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Schalke 04. Durch einen Treffer von Innenverteidiger Elias Geoffrey Bakatukanda, der gerade seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, gewannen die Rheinländer 1:0 und hielten die "Königsblauen" damit auf Distanz. In der Abschlusstabelle hatten die Kölner am Ende mit 35 Punkten gegenüber S04 (34) knapp die Nase vorn und qualifizierten sich als Tabellenzweiter neben Staffelsieger Borussia Dortmund (37 Zähler) für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Der direkte Vergleich: Als Gründungsmitglieder in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten deutschen U 19-Spielklasse angehören, standen sich FC Schalke 04 und der 1. FC Köln allein in der Liga bereits 39-mal gegenüber. Mit 21 Siegen, sechs Unentschieden und zwölf Kölner Erfolgen spricht die Bilanz für FC Schalke 04. Auch beim Torverhältnis haben die "Königsblauen" mit 57:42 die Nase vorne. Im DFB-Pokal der Junioren gab es das Duell der beiden Westvereine bislang zweimal. 2007 setzte sich Schalke 04 im Achtelfinale 2:0 durch und auch acht Jahre später zogen die "Königsblauen" durch ein 2:0 beim 1. FC Köln in das Halbfinale des Wettbewerbs ein.

Die Trainer: Mit der Ausnahme eines Jahres als Co-Trainer der Bundesligamannschaft nimmt Norbert Elgert bereits seit 1996 bei der U 19 des FC Schalke 04 auf der Trainerbank Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener gilt längst als Institution und Vereinslegende. Allein dreimal (2006, 2012 und 2015) führte der 66-Jährige die "Königsblauen" zur Deutschen Meisterschaft, 2002 und 2005 auch jeweils zum DFB-Pokalsieg. In der West-Staffel holte S04 zwischen 2012 und 2023 allein sechsmal den Titel und wurde dreimal Zweiter hinter dem BVB. In regelmäßigen Abständen schaffen unter Elgert hoffnungsvolle Talente den Sprung zu den Profis. So bildete er unter anderem die Weltmeister Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie Nationalspieler Leroy Sané aus.

Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 51 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der "Geißböcke" in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er damals aber nicht verhindern. Mittlerweile konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2018/2019 verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Saison 2019/2020 beendeten die Kölner nach dem Corona-Abbruch als Staffelsieger. In den folgenden Spielzeiten belegte der "Effzeh" die Plätze vier und fünf. In dieser Saison qualifizierten sich die Kölner als Tabellenzweiter für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, scheiterten knapp am jetzigen Meister 1. FSV Mainz 05 (0:1, 0:0).

Die Torjäger: Mit 13 Treffern erzielte Angreifer Jaka Cuber Potocnik während der regulären Saison etwas mehr als ein Drittel aller Tore des 1. FC Köln (35), belegte im Ranking der besten Torschützen in der West-Staffel Platz zwei hinter Borussia-Dortmunds "Knipser" Julian Dean Rijkhoff (15 Tore). Bereits im Pokalhalbfinale gegen Hertha BSC und in den beiden Spielen der Meisterschaftsendrunde gegen den 1. FSV Mainz 05 fehlte der Angreifer wegen einer viermonatigen FIFA-Sperre. In der internen Torjägerliste folgen Justin Diehl (sechs Treffer) und Damion Downs (vier) mit einigem Abstand. Bei den Schalkern ist U 19-Nationalstürmer Keke Maximilian Topp mit zwölf Treffern der erfolgreichste Torschütze. Kelsey Meisel und Semin Kojic waren je sechsmal erfolgreich.

Die Personalsituation: Neben Offensivspieler Tristan Osmani, der im Halbfinale die Rote Karte gesehen hatte, muss Schalke-Trainer Norbert Elgert im Pokalfinale auf Innenverteidiger Nicolas Engels, Torhüter Luca Podlech, Rechtsverteidiger Romeo Ferreira und Innenverteidiger Til Heitzmann verzichten. Beim 1. FC Köln fehlen neben dem gesperrten Angreifer Jaka Cuber Potocnik auch Flügelstürmer Paul Gelber und Mittelfeldspieler Luca Heise. Der Einsatz von Rechtsverteidiger Tidiane Toure, der sich im Halbfinalhinspiel der Endrunde beim 1. FSV Mainz 05 verletzt hatte, ist fraglich.

Die Siegerehrung: Der Gewinner des Endspiels darf im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion die Trophäe für den Erfolg im DFB-Pokal der Junioren entgegennehmen. Alle Spieler, Trainer und Betreuer werden mit Medaillen ausgezeichnet. Die Siegerehrung erfolgt durch Hermann Winkler (DFB-Vizepräsident Jugend), Holger Bellinghoff (Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses), Guido Streichsbier (Cheftrainer U 19-Nationalmannschaft) und Joti Chatzialexiou (Sportlicher Leiter Nationalmannschaften).

