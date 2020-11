Werner: "Wir spielen uns immer besser ein"

Die deutsche Nationalmannschaft hat in ihrer Gruppe der Nations League einen Spieltag vor Schluss die Tabellenführung übernommen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw gelang gegen die Ukraine ein 3:1 (2:1) und überholte damit Spanien. DFB.de hat die Stimmen der Protagonisten zum starken Auftritt der DFB-Auswahl in Leipzig eingefangen.

Bundestrainer Joachim Löw: Das Spiel war heute nicht ganz einfach für uns. Jeder hat gesehen, dass die Ukraine auch Fußball spielen kann. In der ersten Halbzeit haben wir ein hohes Tempo an den Tag gelegt und hatten das Spiel unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr ganz so zielführend und hatten ein paar Ballverluste. Insgesamt können wir aber zufrieden sein. Wir mussten ein paar Spieler ersetzen, aber wir haben uns dennoch gut einspielen können. Vorne mit unseren drei schnellen Stürmern haben wir Tempo und Gefahr ins Spiel gebracht und den Gegner permanent beschäftigt. In der Defensive wollten wir die Passwege der Ukrainer früh unterbinden. Deswegen haben wir Robin Koch im Abwehrzentrum getestet. Das hat er ordentlich gemacht. Gegen Spanien am kommenden Dienstag wird Toni Kroos in die Startelf zurückkehren.

Leroy Sané: Das war heute eine ganz gute Leistung der Mannschaft. Die Führung der Ukraine hätten wir natürlich verhindern müssen, aber danach sind wir gut zurückgekommen und haben einige Chancen herausgespielt. Klar, es waren ein paar Fehler dabei, aber die gehören dazu. Es ist positiv, dass wir heute mit einem Sieg nach Hause gehen.

Leon Goretzka: Aus meiner Sicht war es ein schwieriges Spiel heute. Der Boden war tief, der Gegner sehr spielstark. Aber es war auch ein gelungener Abend für uns. Momentan helfen uns nur Siege weiter. Das Zusammenspiel mit Leroy hat besonders in der ersten Halbzeit gut funktioniert. Das zweite Tor macht Timo nach meiner Vorlage super weg.

Doppeltorschütze Timo Werner: Das erste Tor von mir war recht einfach zu machen, denn die Vorlage von Leon war sehr, sehr gut. Dass ich hier in Leipzig, wo ich vier Jahre lang gespielt habe und viel Spaß hatte, zwei Tore mache, ist natürlich fantastisch. Ich komme immer wieder gerne nach Leipzig zurück. Schade, dass heute leider keine Zuschauer dabei sein durften. Insgesamt war die Leistung gut. Wir spielen uns immer besser ein. Vorne im Sturm sieht es schon ganz gut aus, hinten werden wir auch immer sicherer. Wir arbeiten hart an uns, damit wir im kommenden Jahr eine gute EM spielen.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie: In das abschließende Gruppenspiel gegen Spanien können wir nun mit einer gewissen Lockerheit reingehen. Ein Abstieg ist nicht mehr möglich. Unser Ziel lautet nun, Gruppenerster zu werden.

