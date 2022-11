Werder gegen Freiburg im Weserstadion: Schon 10.000 Tickets verkauft

Erstes Heimspiel der Werder-Frauen im wohninvest WESERSTADION - und schon jetzt ein voller Erfolg: Für die Partie der Grün-Weißen gegen den SC Freiburg am 8. Spieltag sind bereits 10.000 Tickets verkauft worden. Wenn also beide Mannschaften am Samstag, 26. November (ab 16 Uhr, live bei MagentaSport), vor großer Bühne aufeinandertreffen, wird ein neuer Höchstwert an Zuschauer*innen für ein Spiel der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in Bremen erreicht. Das gab Werder am Montagabend bekannt.

Nur wenige Wochen zuvor sahen 2700 Fans die Partie gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Wolfsburg - ein Zuschauer*innenrekord auf "Platz 11", der üblichen Spielstätte der Werder-Frauen. Mit den 10.000 verkauften Tickets für die Partie im wohninvest WESERSTADION steht also bereits jetzt fest, dass nach dem Rekordspiel vom 6. Spieltag erneut eine Bestmarke aufgestellt wird. Tickets für das Duell mit Freiburg können weiterhin im Ticketportal fbl.tickets erworben werden.