Werder-Frauen spielen im wohninvest Weserstadion

Am 8. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga soll das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg im wohninvest Weserstadion ausgetragen werden. Am "Tach der Fans" gab Werder-Präsident und zuständiger Geschäftsführer Dr. Hubertus Hess-Grunewald bekannt, dass die Partie Ende November in der Arena stattfinden soll: "Hierbei erfüllen wir nicht nur einen großen Wunsch unseres Teams, sondern wollen auch ein Zeichen für den Frauensport bei uns im Verein sowie in der Gesellschaft setzen."

Ausgetragen wird das Duell am Wochenende vom 25. bis 27. November 2022 - die zeitgenaue Ansetzung des DFB steht noch aus. Bereits das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit 2022/2023 zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt findet am 16. September, ab 19.15 Uhr (live auf Eurosport und MagentaSport), vor einmaliger Atmosphäre im Deutsche Bank Park statt.