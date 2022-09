Wer wird "Spielerin des Türkei-Spiels"?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat mit einem 3:0 (0:0) in Bursa gegen die Türkei im neunten und vorletzten WM-Qualifikationsspiel ihren achten Sieg eingefahren und damit bereits vor dem abschließenden Spiel am Dienstag (ab 18.30 Uhr) in Bulgarien als Gruppensieger der Gruppe H vorzeitig das WM-Ticket gelöst.

