Wer wird "Spielerin des Portugal-Spiels"?

Sieben Spiele, sieben Siege: Die Frauen-Nationalmannschaft bleibt in der WM-Qualifikation weiterhin ohne Punktverlust. In Bielefeld zeigte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine starke Leistung und siegte 3:0 (1:0). Damit könnte das DFB-Team bereits am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Serbien das Ticket für die WM 2023 buchen.

Der Fan Club Nationalmannschaft sucht nun die Spielerin des Spiels. Welche deutsche Spielerin hat sich gegen die portugiesische Auswahl eure Stimme verdient? Klickt einfach auf den nachfolgenden Link und nehmt am Voting teil.

Das Voting läuft bis Montag um 12 Uhr. Jetzt schnell den Link anklicken und eure Favoritin auswählen.