Wer wird "Spielerin des Irland-Spiels"?

Makellose Bilanz: Durch das 3:1 (2:1) in Irland haben die DFB-Frauen die EM-Qualifikation ohne Punktverlust abgeschlossen. Der Fan Club Nationalmannschaft will nun wissen, welche deutsche Nationalspielerin euch in Dublin am meisten überzeugte und nun Spielerin des Griechenland-Spiels werden soll.

Klickt einfach auf den unten stehenden Link und gebt eurer Favoritin eure Stimme. Das Voting läuft bis Mittwoch um 12 Uhr.

Zur Wahl stehen alle Spielerinnen, die mindestens eine Halbzeit lang zum Einsatz kamen oder nach ihrer Einwechslung der Partie maßgeblich ihren Stempel aufdrücken konnten. Viel Spaß beim Voting!