Erfolgreicher Auftritt in Leipzig: Wer wird Spieler des Ukraine-Spiels?

Wer wird "Spieler des Ukraine-Spiels"?

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem 3:1 gegen die Ukraine in Leipzig als neuer Tabellenführer gute Chancen auf den Gruppensieg in der Nations League und damit die Teilnahme am Final Four-Turnier.

Nun habt ihr die Möglichkeit, den Spieler des Ukraine-Spiels zu bestimmen. Nehmt dazu einfach am Voting des Fan Club Nationalmannschaft teil und stimmt für euren Favoriten ab! Deine Stimme können alle Spieler bekommen, die mindestens 45 Minuten im Einsatz waren oder dem Spiel auf andere Weise ihren Stempel aufgedrückt haben.

Bis Montagmittag um 12 Uhr habt ihr Zeit, eure Stimme abzugeben. Wir wünschen dabei viel Vergnügen!

[dfb]