Nations-League-Partie in der Ukraine: Wer überzeugte bei der "Mannschaft"?

Wer wird "Spieler des Ukraine-Spiels"?

Endlich! Die deutsche Nationalmannschaft hat Durch ein 2:1 (1:0) in der Ukraine den ersten Sieg des Jahres und gleichzeitig den ersten Sieg überhaupt in der Nations League eingefahren. X und Y sorgten in Kiew mit ihren Toren für den Auswärtserfolg des Teams von Bundestrainer Joachim Löw.

Nun habt ihr die Möglichkeit, den Spieler des Ukraine-Spiels zu bestimmen. Nehmt dazu einfach am Voting des Fan Club Nationalmannschaft teil und stimmt für euren Favoriten ab!

Bis Montagmittag um 12 Uhr habt ihr Zeit, eure Stimme abzugeben. Wir wünschen dabei viel Vergnügen!

[dfb]