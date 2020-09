Wer wird "Spieler des Spanien-Spiels"?

Die Nationalmannschaft ist in Stuttgart mit einem 1:1 im Heimspiel gegen Spanien in die Nations League gestartet. Der Fan Club Nationalmannschaft will nun wissen, welcher DFB-Akteur am meisten überzeugt hat und sucht den Spieler des Spanien-Spiels.

Die Abstimmung läuft bis Samstag um 12 Uhr. Jetzt schnell den Link anklicken und den Favoriten eurer Wahl auswählen! Jeder ist herzlich eingeladen, seine Stimme abzugeben!