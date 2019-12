Wer wird "Nationalspielerin des Jahres"?

Auch wenn unsere DFB-Frauen nicht über das WM-Viertelfinale hinausgekommen sind, blickt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf ein erfolgreiches Jahr zurück. In 14 Länderspielen wurden zwölf Siege eingefahren. Die Niederlage in Rennes gegen Schweden blieb die einzige in 2019. Das Torverhältnis von 50:6 spricht ebenfalls eine deutliche Sprache.

Der Fan Club Nationalmannschaft möchte wissen, wer euch dabei am meisten überzeugt hat. Wer war eure Nationalspielerin des Jahres 2019? Zur Wahl stehen 16 Spielerinnen. Als Grundlage der Nominierung wurden die Einsatzzeiten der Spielerinnen im gesamten Jahr herangezogen. Mindestens sieben Spiele müssen die Kandidatinnen vorweisen können.

In allen 14 Begegnungen zum Einsatz kam ausschließlich Lina Magull, der ihr folgerichtig wie unter anderem auch Vorjahressiegerin Svenja Huth eure Stimme geben könnt. Aber ihr entscheidet wer! Zum Voting geht es hier. Die Abstimmung läuft bis zum 9. Januar um 12 Uhr.

Die nominierten Spielerinnen:

Alexandra Popp

Sara Doorsoun

Lina Magull

Sara Däbritz

Giulia Gwinn

Dzsenifer Marozsán

Svenja Huth

Marina Hegering

Almuth Schult

Lena Sophie Oberdorf

Klara Bühl

Melanie Leupolz

Kathrin Hendrich

Linda Dallmann

Lea Schüller

Turid Knaak

[dfb]