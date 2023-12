Wer wird Nationalspielerin des Jahres 2023?

Was war das für eine Achterbahn der Gefühle für unsere DFB-Frauen in diesem Jahr! Die WM-Vorbereitung mit Auf und Ab, dann das traurige Vorrunden-Aus in Australien – und zum Abschluss der Gruppensieg in der Nations League mit der Möglichkeit, das Olympia-Ticket für 2024 zu erreichen. Jetzt sucht der Fan Club Nationalmannschaft in gewohnter Tradition die Nationalspielerin des Jahres. Wer hat euch 2023 am meisten überzeugt?

Hier geht’s zum Voting!

Zur Wahl stehen Kathrin Hendrich, Klara Bühl, Merle Frohms, Alexandra Popp, Svenja Huth, Jule Brand, Lena Oberdorf, Sarai Linder, Marina Hegering, Sara Däbritz, Sjoeke Nüsken, Sara Doorsoun, Lea Schüller, Felicitas Rauch und Lina Magull. Nominiert sind die 15 Spielerinnen mit den meisten absolvierten Spielminuten im Jahr 2023. Verteidigerin Kathrin Hendrich stand mit 1071 Minuten am längsten auf dem Platz.

Jetzt seid ihr dran – stimmt für eure Favoritin und entscheidet mit, wer Nationalspielerin des Jahres 2023 wird. Die Abstimmung läuft bis zum 10. Januar um 12 Uhr.