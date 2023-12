Wer wird Nationalspieler des Jahres 2023?

Der Fan Club Nationalmannschaft sucht auch in diesem Jahr traditionell den Nationalspieler des Jahres. Wir möchten wissen, wer euch mit seinen Leistungen in den elf Länderspielen des Jahres am meisten überzeugen konnte. Wer war euer Nationalspieler des Jahres 2023?

Nominiert sind die 15 Nationalspieler mit den meisten absolvierten Spielminuten in 2023. Mit 810 Minuten war Antonio Rüdiger der Dauerbrenner im DFB-Team. Neben ihm stehen 14 weitere Nationalspieler zur Wahl: Marc-Arndré ter Stegen, Leroy Sané, Kai Havertz, Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Niclas Füllkrug, Jonathan Tah, Emre Can, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Robin Gosens und Julian Brandt.

Jetzt entscheidet ihr – wer wird Nationalspieler des Jahres 2023? Abstimmen könnt ihr bis zum 12. Januar um 12 Uhr.

