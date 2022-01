Das Länderspieljahr 2021 geht zu Ende. Das Jahr in der die Ära von Joachim Löw endete. Seit September ist Hansi Flick der Verantwortliche an der Bank unserer Nationalmannschaft. Im Oktober gelang unserem neuen Trainer mit dem Auswärtssieg in Nordmazedonien die vorzeitige Qualifikation für die WM 2022.

Der Fan Club Nationalmannschaft sucht auch in diesem Jahr traditionell den Nationalspieler des Jahres. Wir möchten von euch wissen, wer mit seinen Leistungen in den 16 Länderspielen des Jahres besonders beeindrucken konnte. Wer war euer Nationalspieler des Jahres 2021?

Nominiert sind alle Nationalspieler, die mindestens die Hälfte der insgesamt 1440 Spielminuten absolviert haben. Dauerbrenner ist Joshua Kimmich mit 1221 Minuten bei zwölf Einsätzen. Insgesamt stehen acht weitere Nationalspieler zur Wahl: Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Serge Gnabry, Leroy Sané, Matthias Ginter, Ilkay Gündogan, Kai Havertz und Leon Goretzka

Jetzt entscheidet ihr - wer wird Nationalspieler des Jahres 2021? Abstimmen könnt ihr noch bis Donnerstag um 12 Uhr.