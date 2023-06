Wer wird die "Spielerin des Vietnam-Spiels"?

WM-Test in Offenbach: In einem intensiven Spiel hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum Auftakt der WM-Vorbereitung 2:1 gegen Vietnam gewonnen. Pauline Krumbiegel brachte die DFB-Frauen mit dem ersten guten Angriff in Führung, Janina Minge erhöhte kurz vor Schluss.

Der Fan Club Nationalmannschaft möchte nun von euch wissen, wer sich in Offenbach gegen Vietnam Bestnoten verdient hat und sucht die Spielerin des Spiels. Klickt einfach auf den nachfolgenden Link und nehmt am Voting teil.

Das Voting läuft bis Montag um 12 Uhr. Jetzt den Link anklicken und eure Favoritin auswählen.

[dfb]