Wer wird die "Spielerin des Marokko-Spiels"?

Gala-Vorstellunder deutschen Frauen-Nationalmannschaft zum Auftakt in die Weltmeisterschaft: Mit 6:0 (2:0) sind die DFB-Frauen gegen Marokko in das Turnier in Australien und Neuseeland gestartet.

Der Fan Club Nationalmannschaft möchte nun von euch wissen, wer sich in Melbourne gegen den WM-Neuling aus Afrika Bestnoten verdient hat und sucht die Spielerin des Spiels. Klickt einfach auf den nachfolgenden Link und nehmt am Voting teil.

Das Voting läuft bis Mittwochmittag um 12 Uhr. Jetzt den Link anklicken und eure Favoritin auswählen.

[dfb]