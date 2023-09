Wer wird die "Spielerin des Island-Spiels"?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat mit dem 4:0 (2:0) gegen Island die ersten drei Zähler in der UEFA Nations League eingefahren - und darf sich somit auch weiter berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris machen.

Der Fan Club Nationalmannschaft möchte nun von euch wissen, wer sich in Bochum Bestnoten verdient hat, und sucht die Spielerin des Spiels. Klickt einfach auf den nachfolgenden Link und nehmt am Voting teil.

Das Voting läuft bis Donnerstagmittag um 12 Uhr. Jetzt den Link anklicken und eure Favoritin auswählen.

[dfb]