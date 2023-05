Wer krönt sich zum Meister: HOT 05 oder Jahn Regensburg?

Das zweite Endspiel um den Titel in der Futsal-Bundesliga steht an. Nachdem sich in der Premierensaison vergangenes Jahr noch der Stuttgarter Futsal Club den Deutschen Meistertitel sicherte, stehen sich im diesjährigen Finale am Pfingstmontag (ab 16 Uhr, live auf ran.de) HOT 05 Futsal und Jahn Regensburg Futsal gegenüber.

Die Voraussetzungen könnten gegensätzlicher kaum sein: Mit HOT 05 Futsal steht der amtierende Vizemeister, der im vergangenen Jahr noch eine 1:2-Finalniederlage einstecken musste, erneut im Endspiel. Die Sachsen schlossen die reguläre Saison der Futsal-Bundesliga als Zweiter ab, ließen mit 26 Toren die wenigsten Gegentreffer zu und erzielten selbst 106 Tore. In den Playoffs folgten zwei überzeugende Viertelfinal-Siege gegen den FC St. Pauli Futsal (7:1 und 8:0). Nach einem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel gegen den TSV Weilimdorf ließ HOT 05 Futsal im Rückspiel nichts anbrennen und machte den erneuten Einzug ins Finale in heimischer Halle mit einem 4:0-Sieg perfekt. Auch im Finale dürfen sich die Sachsen über ein Heimspiel freuen: Da sie der Finalist mit der besseren Platzierung nach der regulären Saison sind, findet das diesjährige Endspiel im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal statt.

Nach dem Aufstieg ins Finale

Für das Finale zu Gast in Sachsen wird der Aufsteiger aus Regensburg sein, der die reguläre Saison auf dem vierten Platz abgeschlossen hat. Mit 35 Punkten holte der Liga-Neuling fast doppelt so viele Punkte wie Mit-Aufsteiger FC St. Pauli. Mit der offensiven Durchschlagskraft der Topteams aus Stuttgart, Hohenstein-Ernstthal und Weilimdorf, die in der regulären Saison alle über 100 Tore erzielten, konnte der "Jahn" mit den eigenen 64 Treffern zwar nicht ganz mithalten, stellte mit 53 zugelassenen Gegentreffern jedoch die drittbeste Defensive der Liga. Ohne ein Gegentor zu kassieren, bezwang Regensburg im Viertelfinale der Playoffs die HSV-Panthers (0:0 und 4:0). Im Halbfinale wartete dann mit dem Stuttgarter Futsal Club der Meister aus dem Vorjahr. Am überraschenden Finaleinzug der Regensburger konnte dank des 4:1-Siegs im Hinspiel auch die 2:4-Niederlage im Rückspiel nichts mehr ändern.

In der regulären Saison musste sich Regensburg HOT 05 Futsal zwar mit 1:2 zuhause geschlagen geben, erreichte im Auswärtsspiel in Hohenstein-Ernstthal allerdings ein 1:1. Ein Unentschieden wird es bei der Neuauflage dieses Duells im Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwar nicht geben können, maximale Spannung ist dennoch vorprogrammiert und: Gegen den Stuttgarter Futsal Club hat Regensburg seine Qualitäten als Favoritenschreck immerhin schon einmal bewiesen. Live zu sehen ist das Finale der Futsal-Bundesliga bei ran.de und auf dem Twitch-Kanal des DFB.

Die Stimmen vor dem Endspiel

Yvgen Ryvkin, Cheftrainer HOT 05 Futsal: Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe. Bereits die beiden Parteien in der regulären Saison waren Fifty-Fifty-Spiele. Im Finale werden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. Wir werden uns wie gewohnt vorbereiten und unsere eigenen Leistungen aus dem Halbfinale und auch die letzten Spiele unseres Gegners analytisch aufbereiten. Mannschaftstraining, Videoanalysen und Einzelgespräche, all das wird wie im Saisonverlauf stattfinden. Wir werden versuchen, alles Notwendige zu tun, um das Ergebnis zu erreichen, von dem wir alle träumen.

Thorsten Porkert, Cheftrainer Jahn Regensburg Futsal: Uns erwartet ein spielstarker Gegner mit einer guten defensiven Grundordnung und viel individueller Qualität auf jeder Position. Dass wir uns als Aufsteiger bis ins Finale durchgespielt haben, war doch überraschend. Vor der Saison hatte uns sicherlich keiner auf den Zettel, auch ich hatte nicht damit gerechnet. Doch die Jungs haben sich während der Spielzeit vor allem als Mannschaft nochmal weiterentwickelt – das ist unsere Qualität! Wir glauben an unsere Stärken und wollen nun auch den Titel nach Regensburg holen.

Christopher Wittig, Kapitän HOT 05 Futsal: Ein Finale in heimischer Trainings- und Spielstätte hatten wir noch nie. Dementsprechend groß ist die Vorfreude in der Mannschaft und im Verein. Nach 2018 und 2020 erneut Deutscher Meister zu werden und sich dadurch für die UEFA Futsal Champions League zu qualifizieren, verbunden mit dem Einzug in die Eliterunde der WM-Qualifikation mit der Nationalmannschaft würde für mich das bisher erfolgreichste Futsal-Jahr bedeuten.

Lucas Kruel, Kapitän Jahn Regensburg Futsal: Wir haben alles dafür gegeben, endlich in der Futsal-Bundesliga dabei zu sein, das macht die Finalteilnahme noch unbeschreiblicher. All die ganze harte Arbeit – Tag für Tag – zahlt sich nun für dieses eine Spiel aus. Es kann alles passieren. Aber am Ende sogar noch zu gewinnen, zahlt sich aufs Team aus, auf den Verein. Und darauf, künftig mehr Leute für unseren Sport zu begeistern und als „Jahn Futsal Familie“ weiter zu wachsen! Die Meisterschale hochstemmen zu dürfen, würde uns mit Stolz erfüllen!

Weitere Infos und Inhalte rund um das Finale der Futsal-Bundesliga finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

