Wer gewinnt die Hackdays Rhein-Neckar?

Vom 25. bis 28. Februar finden die Hackdays Rhein-Neckar als reiner Online-Hackathon statt. Auch FUSSBALL.DE ist beteiligt und führt eine Challenge zum User-Engagement durch.

Wie können Spieler- und Mannschaftsstatistiken auf FUSSBALL.DE noch besser aufbereitet werden? Welche Ideen machen Liga- und Spieldetailseiten noch interessanter? Um diese Fragen geht es während der Hackdays Rhein-Neckar, die vom Mannheimer Start-up "The Hackathon Company" veranstaltet werden. Die DFB GmbH nimmt als eines von acht Unternehmen am Innovationswettbewerb teil, für den sich die verschiedensten Interessenten bewerben können.

Viererteams behandeln innerhalb von 48 Stunden die folgende Challenge zu FUSSBALL.DE: "Das Ziel der Challenge ist es, innovative Ideen zu finden, um das User-Engagement auf FUSSBALL.DE zu steigern. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dazu erhältst Du Spielerstatistiken und Daten zu Amateurpartien, Vereinen und Ligen."

Jetzt bewerben!

Das beste Team gewinnt und tritt im Anschluss gegen die Sieger der anderen Challenges an, an denen jeweils etwa 20 Personen teilnehmen. Am Ende erhalten mehrere Gewinnerteams verschiedene Preise. Während der Hackdays Rhein-Neckar wird zusätzlich ein umfangreiches Programm angeboten.

Ab sofort haben sowohl Studierende als auch Young Professionals und erfahrene Berufstätige die Möglichkeit, sich für die Hackdays Rhein-Neckar 2021 zu bewerben. Hier geht's zur Bewerbung.

Auch Du hast Ideen, wie wir FUSSBALL.DE weiterentwickeln können? Dann schreibe uns eine Mail an fussball.de@dfb.de und schicke uns Deine Anregungen. Wir sind gespannt auf Eure Einsendungen!

