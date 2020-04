WePlayAtHome: eFriendly gegen Norwegen

Das nächste Heimspiel unter dem Motto #WePlayAtHome steht an: Nach der Partie gegen Spanien am vergangenen Montagabend wird sich am morgigen Dienstag (ab 18.30 Uhr) erneut eine DFB-Auswahl mit einer anderen Nation an der Playstation-Konsole messen. Gegner diesmal: Norwegen.

Das deutsche Team setzt sich wie schon beim eFriendly gegen Spanien aus je einem Mitglied der U 19-Nationalmannschaft der Frauen, der eNationalmannschaft sowie der U 21- und A-Nationalmannschaft der Herren zusammen. In Eins-gegen-Eins-Duellen treten Greta Stegemann, Lukas "Sakul" Vonderheide, Tim-Henry Handwerker und Luca Waldschmidt gegen ihre Kontrahenten aus Norwegen an. Der Modus bleibt der gleiche: Für den Gewinn jedes Einzelspiels gibt es drei Punkte, bei einem Unentschieden erhalten beide Nationen einen Punkt – nach allen vier Matches entscheidet die Gesamtpunktzahl, bei Gleichstand zählt das Torverhältnis. Gespielt wird im 85er-Modus von FIFA 20, die Spieldauer beträgt jeweils zweimal sechs Minuten.

Der DFB überträgt das eFriendly live auf seiner neuen Plattform www.dfb-efootball.de und seinem YouTube-Kanal. Außerdem läuft die Partie auf ran.de, esports.com und auf dem Twitch-Kanal von esports.com. Die Übertragung startet um 18 Uhr, gegen 21 Uhr soll das letzte Spiel abgepfiffen sein.