#WePlayAtHome: Deutschland unterliegt Norwegens Auswahl

Niederlage im zweiten eFriendly: Eine deutsche Auswahl hat das virtuelle Duell gegen Norwegen an der Playstation verloren. Nationalspieler Luca Waldschmidt, U 21-Abwehrmann Tim Handwerker, U 19-Nationalspielerin Greta Stegemann und eNationalspieler Lukas "Sakul" Vonderheide verloren gegen das norwegische Quartett in der Endabrechnung klar mit 0:12.

In der vergangenen Woche musste sich Deutschland im Rahmen eines ersten eFriendly-Duells Spanien 4:7 geschlagen geben. Während der Corona-Pandemie zocken deutsche Auswahlspieler in ihren Wohnzimmern - ganz nach dem Motto #WePlayAtHome.

Im ersten Duell des Tages unterlag Greta Stegemann vom SC Freiburg der norwegischen A-Nationalspielerin Caroline Graham Hansen mit 1:5. Dabei war die 19 Jahre alte Deutsche bereits früh in Führung gegangen. Graham Hansen, ehemalige Wolfsburgerin und seit Sommer 2019 für den FC Barcelona am Ball, drehte die Partie und gewann am Ende deutlich.

Trotz Magnesium: Waldschmidt verliert knapp

Im zweiten Spiel trat eNationalspieler Lukas "Sakul" Vonderheide gegen Anders Rasmussen an. "Sakul" vom Fokus Clan ist eigentlich an der Xbox zu Hause. Diesen Vorteil nutzte der Norweger aus und setzte sich 4:1 gegen den deutschen eSportler durch.

In Spiel drei stand der Nürnberger Tim Handwerker bereits unter Druck. Denn nur mit einem Erfolg hätte Deutschland noch eine Chance auf den Gesamtsieg gehabt. Doch sein Gegner Kristian Thorstvedt, norwegischer U 21-Nationalspieler und beim belgischen Erstligisten KRC Genk unter Vertrag, machte es Handwerker schwer und siegte nach einer spannenden Partie 3:1.

Es war am Ende an Luca Waldschmidt vom SC Freiburg, den einzigen Sieg des Abends für Deutschland zu holen. An der Einstellung sollte es nicht liegen, denn der 23-Jährige hatte nach eigenen Angaben vor der Partie noch "Magnesium eingeschmissen". Das sollte sich im Spiel bemerkbar machen. Der deutsche Nationalstürmer bot Norwegens Sheffield United-Profi Sander Berge einen harten Kampf, am Ende behielt der Norweger jedoch knapp mit 3:2 die Oberhand - den Ausgleich vergab Luca Waldschmidt in der Nachspielzeit, als er einen Elfmeter verschoss.

[dfb]