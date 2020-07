Welz leitet DFB-Pokalfinale in Berlin

DFB-Schiedsrichter Tobias Welz aus Wiesbaden leitet heute (ab 20 Uhr, live in der ARD) das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München im Berliner Olympiastadion.

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, sagt: "Tobias ist einer unserer erfahrensten Bundesligaschiedsrichter, der schon sehr viele Topspiele überzeugend geleitet hat. Ihn kennzeichnen ein grundsätzlich zurückhaltender Auftritt und eine sehr sachliche Art der Spielführung. Bei der Entscheidungsfindung sehen wir ihn immer sehr überlegt und strikt an einer korrekten Regelauslegung orientiert. Er hat seine jüngste Verletzung inzwischen sehr gut überstanden und zeigte in den letzten Monaten wieder hohe Qualität in den Spielleitungen. Er hat sich dieses Pokalfinale redlich verdient und wir wünschen ihm und seinem Team viel Glück, viel Erfolg und viel Freude an der Aufgabe!"

Tobias Welz: "Absolute Teamleistung"

Für Finalschiedsrichter Tobias Welz ist die Finalnominierung vor allem "eine absolute Teamleistung": "Vor allem freue ich mich, dass ich diese Auszeichnung gemeinsam mit meinem Team, meinen beiden Assistenten Rafael Foltyn und Dr. Martin Thomsen, erleben darf. Denn die beiden haben einen ganz entscheidenden Beitrag zu unserer Finalnominierung geleistet. Wir sind voller Vorfreude und glücklich, dass der DFB und die Sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter uns diese tolle Aufgabe anvertraut."

An den Seitenlinien werden Rafael Foltyn aus Wiesbaden und Dr. Martin Thomsen aus Kleve assistieren. Vierter Offizieller ist Patrick Ittrich aus Hamburg. Als Video-Assistent fungiert Felix Zwayer aus Berlin.

[ar]