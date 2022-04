Weltweit zu sehen: DFB-Pokal der Frauen sichtbar wie nie zuvor

Am Ostersonntag (ab 12.30 Uhr) findet das Halbfinalspiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal der Frauen statt. Die ARD wird ab 12.25 Uhr live berichten, Sky wird schon ab 12.15 Uhr live auf Sendung sein.

Erstmals wird damit ein Spiel des DFB-Pokals der Frauen im deutschen Fernsehen sowohl im Free-TV (ARD) als auch im Pay-TV (Sky) live übertragen. Des Weiteren wird das Spiel ebenso in allen Ländern weltweit live zu sehen sein. Neben TV-Übertragungen in Skandinavien, Island, Polen, dem Baltikum, der Niederlande, den USA, Kanada, Italien, dem Vereinigten Königreich, Irland und Kontinentalafrika wird das Spiel in den restlichen Territorien der Welt auf dem internationalen YouTube-Kanal des DFB zu sehen sein.

Das Finale am 28. Mai 2022 wird ebenfalls live in der ARD und bei Sky zu sehen sein.

[dfb]