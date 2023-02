Welttorhüterin: Berger nur knapp geschlagen

Nationalspielerin Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea hat bei der Wahl zur FIFA-Welttorhüterin des Jahres 2022 einen Platz unter den besten Dreien belegt. Die 32-Jährige, die im vergangenen Jahr mit den "Blues" die englische Meisterschaft und den F.A. Cup gewonnen hatte, musste sich bei der Abstimmung Gewinnerin Mary Earps, der englischen Nationaltorhüterin von Manchester United, geschlagen geben. Nominiert war zudem die Chilenin Christiane Endler von Olympique Lyon.

Die Auszeichnung wurde von den Trainern und Spielführerinnen der Nationalmannschaften sowie von Fachjournalisten und Fans auf der ganzen Welt vorgenommen und fand im Rahmen der Gala "The Best FIFA Football Awards" in Paris statt. FIFA-Weltfußballerin des Jahres wurde wie im Vorjahr die spanische Ausnahmespielerin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Welttrainerin wurde zum dritten Mal nach 2017 und 2020 Sarina Wiegman - die Niederländerin führte die englische Frauen-Nationalmannschaft zum EM-Titel 2022.

Zum ersten Mal ergatterte Nationalspielerin Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg einen Platz in der FIFA-Weltelf des Jahres. Neben der 21 Jahre alten Defensivspielerin, die im vergangenen Sommer entscheidend zum Finaleinzug der DFB-Frauen bei der EURO beigetragen hatte, wurden Christiane Endler (Tor), Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendie Renard (alle Abwehr), Alexia Putellas, Keira Walsh (beide Mittelfeld) sowie Alex Morgan, Sam Kerr und Beth Mead (alle Angriff) aufgestellt.

[sid/bt]