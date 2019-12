"Welttorhüter 2019": Ter Stegen Zweiter, Neuer Vierter

Die International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) hat Marc-André ter Stegen zum zweitbesten Torhüter der Welt in 2019 gekürt. Der deutsche Nationalspieler vom spanischen Meister FC Barcelona landete mit 104 Punkten hinter dem Brasilianer Alisson vom FC Liverpool (286 Punkte). Vierter wurde die deutsche Nummer eins Manuel Neuer von Bayern München mit 33 Zählern. Neuer war von 2013 bis 2016 viermal in Folge von der IFFHS zum weltbesten Torhüter ausgezeichnet worden.

Ter Stegen ist von der UEFA erst am Montag unter die besten fünf Keeper der vergangenen Saison gewählt worden und kann nun von den Fans noch bis zum 9. Januar 2020 ins Team des Jahres der Europäischen Fußball-Union gewählt werden. Hier geht's zum Voting.

Bei der Auszeichnung zur Welttorhüterin 2019 landete die derzeit aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft pausierende deutsche Nationalkeeperin Almuth Schult auf Platz sieben. Die IFFHS kürte die niederländische Europameisterin Sari van Veenendaal zur besten Schlussfrau des Jahres. Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea kam ebenfalls unter die Top 16 und rangiert auf dem zwölften Platz.

[dfb]